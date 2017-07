El padre Álvaro dejará de ser el párroco en Santiago Apóstol

Fotos ADIÓS. El padre Álvaro Iñíguez Barba se despedirá de la comunidad católica en la misa del próximo 20.

29/07/2017 -

Luego de cuatro años de un arduo trabajo evangelizador, el padre mejicano Álvaro Iñíguez Barba dejará de ser el párroco de la parroquia Santiago Apóstol de La Banda, según confirmó recientemente el propio sacerdote, por lo que se despedirá de la comunidad religiosa el próximo 20 de agosto, durante la misa de la mañana.

El sacerdote regresará a su país natal para continuar con su trabajo pastoral. En su lugar arribará el presbítero -también de origen azteca- Alberto Villaseñor, quien tendrá el difícil desafío de continuar con el trabajo encarado por Iñíguez Barba.

La noticia la brindó el propio padre Álvaro, quien se supo ganar el cariño y el amor no sólo de los fieles de Santiago Apóstol, sino de toda la comunidad católica de La Banda, de tal manera que recibe permanentes muestras de cariño.

Tiempo de partir

"El tiempo de decir adiós ha llegado. Confiando en la Providencia de Dios llegué a La Banda el 9 de agosto de 2013 y ahora es tiempo de partir", expresó el presbítero, según publicó un portal bandeño.

Seguidamente explicó que el obispo de México, "me pide que regrese para una encomienda allá y me estaré despidiendo de ustedes el domingo 20 de agosto en la misa de las 11".

El sacerdote afirmó que desde mayo, cuando realizó un viaje a México, sabía que debía volver a su país natal, "pero por lo doloroso que me resulta esto no quise decir nada antes. El 3 de agosto llega el padre Alberto Villaseñor quien quedará en mi lugar".

"Santiago no tiene riendas, pero sujeta, y así me siento totalmente sujetado a esta comunidad que me ha dado tanto, pero mi deber es y será siempre obedecer la voz de Dios a través de mi obispo", expresó.

En lo que ya comienza a ser una despedida, el sacerdote agradeció el trato siempre amable de la comunidad bandeña y se encomendó a las oraciones de los fieles: "Saben que siempre estarán presentes en las mías. Gracias por todo, gracias por tanto. Dios me los bendiga siempre. Los quiero mucho".