Cómo se frenan los intentos de hackers

29/07/2017 -

Una vez que el telegrama llega hasta el CTD, con un software llamado Digidoc se escanea y se envía al Data Center de Indra. Pero no es tan sencillo como suena: voceros del Correo Argentino explican que en cada elección quieren "hackear" sus sitios web (donde se publican los resultados). Los ataques habitualmente provienen de India, China, Rusia y Corea del Norte.

Por esto es que el escaneo y la transmisión de telegramas tienen muchos mecanismos de seguridad durante su procesamiento en el Sistema Electoral:

Las PC tienen que estar "enroladas", es decir, validadas por MAC Address y la IP, y además en cada una de ellas solo puede loguearse un único usuario, el autorizado para realizar la carga. Además, y ya desde 2015, esta carga se graba con un sistema de circuito cerrado de video.

Una vez escaneado, el archivo TIFF que se genera se valida con firma digital PKI (infraestructura de clave pública, por su sigla en inglés) y origen de los archivos. Si el telegrama está OK, el telegrama se imprime y su imagen va al Centro de Ingresos de Datos, con los que luego se llevará a cabo el escrutinio provisorio. Si, por alguna razón, la imagen no está clara o no es validada electrónicamente, van al Centro de Incidencias en donde Puestos de Reconocimiento Manual realizan las verificaciones correspondientes.

La transmisión se realiza a través de enlaces privados vía WAN; en cada site hay un técnico para solucionar cualquier falla de la comunicación (provisto por la empresa proveedora del enlace primario de comunicaciones: depende del lugar de la Argentina, puede ser Fibercorp, Claro, Metrotel, Telefónica, Telecom, o alguna cooperativa local); hay un enlace redundante además.

Experiencia piloto

El Correo llevará a cabo una prueba piloto con 100 escuelas ubicadas en Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y el resto de la provincia. Esta consistirá en transmitir directamente los telegramas de manera directa a la empresa que se encarga del escrutinio, sin pasar por los CTD, para hacer más ágil el conteo.

Para la transmisión se utilizarán smartphones con 3G y 4G (GSM y LTE) conectados vía USB a las PC, que tienen las mismas medidas de seguridad que las que están en los Centros del Correo. Los celulares se conectan a través de un cliente de VPN "securizado".