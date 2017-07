¿Es preocupante si el bebé nace con dientes?

29/07/2017 -

Si bien no es un hecho que ocurre frecuentemente, hay casos en los que los niños presentan piezas dentales al nacer.

"No es común que el niño nazca con dientes, pero es una alteración que tiene una resolución buena, tiene buen pronóstico, no es nada grave, pero hay que resolverlo. Otra de las cosas que dicen también los padres es ‘mi hijo nació con caries’. Esto no es verdad. El diente sólo puede enfermarse cuando entra en contacto con el medio bucal. Es función del odontopediatra detectar esos indicadores de riesgos para evitar que el diente de ese niño que tiene alta susceptibilidad termine enfermando. Para eso tendrá que aplicar medidas preventivas", explicó sobre el tema la especialista.