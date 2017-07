Nancy Pazos enfrentó a Jorge Rial por "Pampita"

Fotos Nancy Pazos tiene viejas peleas con Jorge Rial. Alguna vez tuvo que retractarse ante la Justicia.

29/07/2017 -

Alguna vez, Nancy Pazos tildó de "extorsionador" a Jorge Rial, y terminó retractándose en la Justicia. Pero a pesar de que subsanaron aquel pleito, quedó algo personal entre ellos, por lo que la panelista de "Los Ángeles de la Mañana" no dejó pasar una oportunidad para pegarle mediáticamente. En el ciclo de El Trece estaba analizando los duros dichos del conductor de Intrusos hacia Carolina "Pampita" Ardohain, a la que calificó de "más viva que el hambre", diciendo que usó a José María Listorti para hablar de la muerte de Blanquita Vicuña.

El primero en opinar fue Ángel De Brito: "‘De todo lo que dijo Rial coincido en una cosa, en que Pampita es astutísima. Sabe cómo ser centro, sabe cómo ser figura, sabe ser estrella, sabe manejar los momentos de la prensa y sabe cuándo avanzar o retroceder. En todo eso coincido, pero en todo lo demás no. Me parece muy fuerte decir que Pampita utilizó a Listorti para tocar ese tema porque se lo hemos preguntado varias veces. Me parece que es un tema que realmente le duele y no lo utilizaría para el show", señaló. Y de inmediato tomó la palabra Pazos para castigar a Rial.

"Primero quiero hablar de Rial. El periodismo en decadencia es patético, y es lo que le está pasando. Este chico no sabe cómo recuperar sus años de gloria, que creo que ya no vuelven más", lanzó Nancy.

Cuando Ángel de Brito le dijo que el periodista era el mejor rating de su canal, la ex de Santilli siguió adelante con su crítica: "No tanto. Yo sí, tengo algo personal con él, pero opino desde mi personalidad. En el tema concreto del programa de Pampita, ella conduce y hace preguntas, y ha logrado en ese living que más de uno se emocione. Y la pregunta que le hizo Pampita a Listorti fue: ‘¿Alguna vez, con tantos años de televisión, te emocionaste en alguna situación?’. Y Listorti cuenta eso (el día que tuvo que comunicar que había muerto la hija de la modelo y el actor chileno Benjamín Vicuña). Pero fue algo absolutamente natural".

Tras la crítica de la panelista de LAM, Jorge Rial aseguró: "¿Dijo que estoy en decadencia? Y le creo. Ella sabe lo que es la decadencia, la vive en primera persona. Ella ya perdió en Tribunales. Dice cosas que no sostiene... Ella es toda insostenible. Todo lo que encara lo pierde. Perdedora nata", aseguró en un Instagram Live.

A su vez, Rial volvió a referirse a sus polémicos dichos sobre Pampita: "Ella es muy viva, está en una versión que a mí me gusta. Lo que pasa es que hay cosas que no quiere decir y los usa a los invitados. Es mi opinión y la doy".