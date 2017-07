Daniel Osvaldo tendría una cuenta en Panamá con doce millones de dólares

Fotos Daniel Osvaldo tiene 4 hijos con tres madres distintas.

29/07/2017 -

Daniel Osvaldo, ex de Jimena Barón, está siendo investigado tras la aparición de una presunta cuenta a su nombre en Panamá, con doce millones de dólares.

La investigación surgió a partir del juicio por alimentos que lleva adelante Nina Oertlinger, madre de Gianluca, el primer hijo del ex futbolista, según publicó Luis Ventura en su página.

Los abogados aún no pudieron determinar cuándo se creó dicha cuenta ni la fecha de los depósitos, y no descartan pedir la citación ante la Justicia de Jimena Barón como testigo, ya que podría saber algo del tema o ser otra víctima del secreto de su ex.

Osvaldo, que hoy se dedica a la música, es padre de cuatro hijos de tres madres distintas: Gianluca (12), fruto de su relación con Nina Oertlinger; Victoria (9) y María Helena (6), con Elena Braccini y Morrison (3), con Barón.

Aunque en este momento están lejos de los escándalos, la relación entre la actriz y el papá de su hijo no sería de la mejor: ella le dedicó el tema "La tonta" correspondiente a su primer disco, donde relata lo malo que era su día a día como pareja.