Jennifer Anniston confirmó que vuelve a la televisión luego de trece años

29/07/2017 -

La actriz estadounidense Jennifer Aniston regresará a la televisión con una producción en torno al mundo de la televisión y los programas matutinos rodados en Nueva York junto a la ganadora del Oscar, Rene Whiterspoon.

El proyecto, creado por el ex directivo de HBO Michael Ellenberg, dueño de Media Res, está en producción y todavía no tiene señal de emisión, aunque, según indicó el sitio Hollywood Reporter, no se descarta que la tira sea vendida a Netflix.

Del guión estará a cargo Jay Carson ("House of Cards"), quien también será productor ejecutivo, al igual que el nominado al Oscar Steve Kloves ("Fin de semana de locos" y la saga Harry Potter).

Aniston y Witherspoon, en tanto, también serán productoras ejecutivas, además de protagonizar la serie.

No será la primera vez que ambas trabajen juntas en televisión: la actriz de "Legalmente rubia" hizo de la hermana menor de Rachel (Aniston) en "Friends".