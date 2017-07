Mariano Martínez preocupó a sus miles de fanáticas

29/07/2017 -

Las fanáticas se preocuparon cuando vieron la foto de las vacaciones de Mariano Martínez en la playa, con toda su familia . Alma tiene un mes cumplido y no hay nada peor que el sol para la piel de un bebé. Pero seguramente Camila Cavallo, mamá de la nena y pareja de Mariano, tomó precauciones y sólo la dejó unos segundos para la foto. No obstante, muchos seguidores les señalaron que la beba es muy pequeña para unas vacaciones de esa naturaleza. Olivia y Milo están aprovechando del descanso ya que no tienen que ir a clases.