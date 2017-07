Mauricio Macri: "Cuando crece el campo, crece la Argentina"

Hoy 12:40 -

Este mediodía, El presidente Mauricio Macri afirmó que "cuando crece el campo, crece la Argentina", al felicitar a los productores rurales por el aumento de la cosecha a pesar de que este año "vino duro por el cambio climático", en el acto de apertura de la 131 exposición de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en el predio ferial del barrio porteño de Palermo.

Recordó una conversación que tuvo esta semana con Santiago, un productor ganadero: "Me dijo 'Mauricio, vos heredaste el país como un carro encajado en el barro. Lo que hacemos en el campo es empujar todos juntos en la misma dirección'. Eso es lo que estamos haciendo hoy en la Argentina".

"Queremos ser la generación que cambie la historia. Vamos a salir adelante si trabajamos juntos todos los argentinos. Las obras me emocionan, porque le pongo la cara de las familias a las que les cambiamos la vida. Sus vidas cambian de verdad. Las obras no van a seguir siendo sinónimo de corrupción. Por eso las rutas que vamos a construir costarán entre un 20 y un 50% menos", continuó.

En otro tramo del discurso el presidente reveló un dato que entusiasma al sector: "Estamos preparando una reforma impositiva. Hay que seguir bajando los impuestos". Casualmente, este fue uno de los reclamos del titular de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, que tuvo la palabra antes del mandatario.

"No siento que les hayamos dado una mano. Siento que al campo le sacamos un pie de encima y respondieron con más trabajo (...) Estamos dando los pasos en el camino correcto. Es el camino de la verdad, de la transparencia, de las manos limpias. Por eso cuando escucho, y no lo puedo creer, a aquellos que gobernaron durante tantos años, decir que tienen soluciones. Y cuando gobernaron solamente dejaron problemas y ruinas. No lo puedo creer", dijo Macri, indignado.

"Pero los argentinos elegimos un camino distinto. Un camino de un estado al servicio de la gente, no al servicio de la política. Un estado que enfrente a las mafias. Todos tenemos que ser iguales frente a la ley. Este gobierno va a dar batalla a la mafia. Acá no hay intocables. No vamos a parar hasta echar a las mafias de la Argentina", aseguró.

"Un país no se construye de un día para el otro. Son 18 meses de haber dado pequeños pasos en el camino correcto. El año que viene vamos a crecer más que este. Hay que creer en lo que estamos haciendo. Vamos juntos en esto, no hay otra manera. Juntos vamos a construir esta argentina que soñamos. Gracias por creer", cerró Macri.