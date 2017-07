Detuvieron a una modelo y la grabaron en la comisaría mientras se desnudaba

Fotos Kathe Martínez, de Cali, Colombia.

Kathe Martínez es una voluptuosa modelo caleña; en los últimos días fue detenida luego de protagonizar incidentes en una reunión de amigos y terminó detenida. En la comisaría, los policías la grabaron mientras ella les daba un show quitándose la ropa.

“Sucedió una discusión entre amigos, llegó la Policía, ellos me identifican y me dicen que fui grosera, pero no fue así, me llevan a la estación y allá me graban e incitan con los detenidos que había para que me desnudara y les hiciera un show”, explicó la mujer.

Desde la Comandancia de la Policía Metropolitana de Cali repudiaron la actitud de los uniformados y aseguraron los mismos sufrirán severas sanciones, para que sirvan de ejemplo para el resto.