Hay 14 automotrices chinas que buscan ganar mercado y 2 de ellas están en Santiago

30/07/2017 - Las automotrices chinas se vienen con todo, ya comenzaron a desembarcar en el país y muy pronto también lo harán en Santiago del Estero, con una mayor cantidad de modelos de vehículos y marcas, para competir en diferentes segmentos del mercado. Hasta ahora, en el país se habían instalado las marcas Geely, Lifan y Chery, esta última con una antigüedad de una década en el país, pero en los últimos meses se instalaron también JMC, Foton, Zotye y DFM. Pero esta avanzada es solo una parte. Porque “en menos de un año se sumarán 7 nuevos jugadores del segmento oriental con la llegada de las marcas Brillance, DFSK, Dongfeng, Great Wall, Kandi, BYD y Haval”, según voceros de estas automotrices. De esta forma, hacia fin de año y el primer semestre del año venidero, serán 14 las marcas de rodados chinos que estarán presentes con su oferta de vehículos en todo el país. Vienen, sin duda, a tratar de competir y a ganar el mercado que hoy tienen las principales automotrices radicadas en el país: Volkswagen, Renault, Fiat, Ford, Peugeot, Nissan y Toyota, entre otras. Jorge Saad, representante de Dragón Automotores concesionario oficial de Chery, la primera marca china radicada en Santiago hace poco más de 5 años, indicó que la marca viene creciendo en el mercado argentino y que prepara el desembarco de una nueva marca asociada, DFM, y en un nuevo segmento: el de los camiones y utilitarios livianos. “Este año Chery ha metido sus nuevas líneas con un muy buen impacto, por la garantía que brinda y por el servicio, han mejorado muchísimo y están trabajando con materiales muy buenos, por eso está teniendo aceptación en el mercado argentino y santiagueño”, señaló Saad. Destacó que “en Santiago hemos tenido un incremento bastante importante en las ventas, está creciendo la marca e inclusive se está viendo mas movimiento en las calles de nuestras unidades”. Saad destacó que la base de la competencia de la marca “están en la calidad de producto y el precio, ahora se ha lanzado los modelos de Tiggo 3 y 5, que van a competir con la Eco Sport o la SW4 en calidad de producto y con precios muy competitivos, en este segmento todas las que nos están llegando a nosotros ya están vendidas, no nos están alcanzado las unidades en stock, porque han tenido una muy buen aceptación”, indicó. Indicó que el nivel de ventas que comenzaron a registrar, motivó el traslado de la concesionaria desde la autopista Santiago La Banda a la Capital para darle mayor presencia y visibilidad a los productos. “También porque ahora vamos a lanzar otros productos como los camiones de hasta 1.500 kilogramos de carga, cabina simple, cabina y media y cabina doble, va a ser un utilitario que vendrá a competir con otros vehículos de ese segmento”, señaló. El representante de Chery y de los camiones DFM, agregó que la primera de estas marcas “arrancó con un precio muy bueno, con la suba del dólar se ha retraído un poco la venta, pero el precio sigue siendo muy competitivo. Por ejemplo la marca tiene el QQ que es su auto más chico desde los $170 mil, el Fulwin que es un vehículo mediano desde los $250 mil y la Tiggo 3 desde los $370 mil junto a la Tiggo 5 desde los $430 mil que son camionetas que vienen a competir con la nueva Chevrolet, la Duster o la Aircross”, afirmó. Consultado sobre la cuestionada calidad de los productos hechos en China, indicó que “como todo producto, hay algunos buenos y otros malos, o sea los buenos son los que están poniéndose a la línea de Chery porque si tienen que meter a competir un producto, tiene que estar a la altura de sus competidores”. Entre $200 a $280 mil A nivel nacional, las 7 marcas chinas que ya comercializan autos en la Argentina junto a las otras 7 que se sumarán esperan alcanzar el 2% del mercado local en 2018, con una venta de más de 15.000 vehículos y a precios más económicos de los que se fabrican en el Mercosur, pero también 3 de los importadores se convertirán en fabricantes, según voceros de las empresas de origen chino. “En el segundo semestre del año y a lo largo del 2018 se presentarán 7 importadores de autos fabricados en China para comenzar una estrategia comercial agresiva sobre la base de precios entre los $200.000 y $280.000, ofreciendo el mismo nivel de equipamiento de los modelos que se producen en la región”, revelaron voceros de las empresas que ya están presentes en el mercado automotor argentino. Paula Cavicchioli, CEO de Lifan Argentina, señaló que “el incremento del número de empresas chinas interesadas en vender autos en el país era previsible. China necesita salir de su mercado interno y llegar a regiones que reciban sus productos y sus potenciales proyectos asociados. El ingreso de nuevos jugadores al mercado va a sumar opciones a los clientes argentinos en calidad y precios”. Lifan fue la segunda marca de origen chino en instalarse en la Argentina a principios del año pasado. “En los primeros 6 meses del año 2017 vendimos 800 unidades que, al compararlas con las 600 unidades patentadas en todo el 2016, nos auguran un futuro promisorio”, apuntó Cavicchioli. La CEO de la marca china expresó a Télam que “la venta proyectada para 2017 está en el orden de las 2.000 unidades. Y considero que vamos a lograrlo con nuestra gama de autos, camiones urbanos y la llegada del modelo My Way, que es un utilitario deportivo de siete asientos fabricado en China”, añadió. “Nuestra red se compone de 20 concesionarios oficiales y para fin de año nuestro objetivo es sumar cuatro más. Uno más en la ciudad de Mar del Plata y el resto en las provincias de Mendoza, Misiones y Salta”, remarcó Cavicchioli. “Seguimos con atención el desembarco de nuevas marcas chinas, ya que son nuestros competidores naturales en el país”, respondió Diego Pizzichini, director de marketing de Chery, la primera marca que llegó desde ese origen en 2008. “Lo vemos positivo desde el punto de vista del consumidor porque se amplían las opciones de venta sobre la base de vehículos de un valor menor y con tecnologías similares a lo que se produce en la región”, puntualizó. Pizzichini comentó que “en el primer semestre del año, nuestras ventas aumentaron un 62% con respecto al mismo período del 2016 con 2.885 patentamientos y una participación de mercado nacional del 0,67%”. “Las estimaciones de venta para el 2017 nos muestran una tendencia positiva, por lo que tenemos proyectado superar las 6.500 unidades patentadas con la incorporación del sedán Arrizo 5 y el utilitario deportivo liviano Tiggo 2”, aseguró. En 2016, Geely, Lifan y Chery, todos importadores de vehículos de origen chino, vendieron un total de 5.100 unidades en la Argentina. Las estimaciones para 2017 son superar las 10.000 unidades patentadas con la incorporación de las nuevas marcas que se sumaron al segmento. l