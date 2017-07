Por el aumento del dólar, hay juguetes importados que van a costar más caros

30/07/2017 -

La suba en la cotización del dólar, que finalizó esta semana por encima de los $18, llegó a los stocks de diferentes jugueterías que venden sus productos importados en el mercado local y que aún esperan recibir parte de los pedidos que realizaron, entre la próxima semana y la siguiente.

Si bien la mayoría de las jugueterías ya cuenta con stock de productos importados para el próximo Día del Niño, adquiridos antes de la suba del dólar, también hay otras cuyos pedidos de mercadería comenzarán a llegar recién en los próximos días. Y también, en muchos casos, deberán pagar los juguetes que solicitaron al valor dólar del día.

En la actualidad, a la inversa de lo que sucedió con el gobierno anterior, la mayoría de los juguetes que se comercializan se producen en otros países. Llegan a Santiago a través de las firmas importadoras o de los distribuidores de esas empresas. Esto sucede, por ejemplo, en el caso de los artículos que se promocionan a partir de las series de televisión o de películas para niños.

“Me están llegando los mails con la novedad del aumento de muchos productos de parte de los proveedores, estamos viendo qué hacemos: Si subimos el precio o no porque es un gran dilema, también nos está llegando mercadería que tenemos que pagar y no sabemos si nos van a respetar el precio anterior o si va a venir actualizado”, señaló Adriana, propietaria de una juguetería en la zona céntrica.

Destacó que hace un mes, “compramos una mercadería, ahora la volvemos a reponer y viene con aumento. Más aun con la proximidad de Dia del Niño, pero lo que estamos viendo es de mantener los precios, aunque venga un nuevo listado porque si no se dispara, hay mucha competencia leal y desleal”, agregó.

Adriana, agregó que “el incremento que recibimos es de casi un 10% en algunos distribuidores, en otros, un poco menos, pero los distintos proveedores lo van manejando. Ahora nos dicen que porque subió el dólar hay un listado nuevo. Hoy he visto los mails que me enviaron, porque a uno de ellos le había comprado con un dólar a casi $17 y ahora me pasan a $18,20, es mucho”.

Desde otra juguetería ubicada en plena zona céntrica santiagueña, Gladys, encargada del local, indicó que “hemos tenido una pequeña suba en lo que es precios de importados. Hoy de cada 10 juguetes que se venden, entre 6 y 8 son importados y trabajamos con los distribuidores oficiales de los diferentes personajes o juguetes que se promocionan en la televisión”, indicó.

Puntualizó que la forma de trabajar con los productos importados, consiste en que “una vez que llegan los productos que pedimos, hay que depositar el dinero ese día a valor del dólar de ese día. Cuando recibimos y verificamos que todo lo que pedimos está bien, allí depositamos pero sí está con suba de precios mirando el dólar actual”.

En otro local, Alexia, propietaria del negocio destacó que “por el momento no nos han tocado las listas los importadores. La mercadería recibida está casi toda pagado con el dólar anterior, pero lo que sí esperamos es un incremento que no va a ser muy fuerte, depende como siga comportándose el dólar para las temporadas que vienen, ahora no nos han variado pero para volver a reponer sí vamos a tener un incremento”.

Destacó que quienes tienen que reponer mercadería “algunos han tocado los precios en un aproximado a un 8% . En mi caso no he vuelto a reponer aún por eso no estoy bien al tanto de lo que sucederá. Pero creo que en la reposición sí aumentará algo, porque en mi caso, la mercadería está pautada y comprada desde abril”. En otro rubro que también advierten señales de cambio es en el ligado a los productos tecnológicos.

Martín, vendedor de una casa especializada en tecnología de alta gama, señaló que “al subir el dólar, todos nos pasan precio dólar. Nosotros recibimos 2 ó 3 veces a la semana mercadería y pagamos al cierre del día del dólar. Nadie da un precio a mucho tiempo. La suba del dólar nos pega, por ejemplo en los precios de una memoria que de $1.800 hoy está en $2.100, un disco rígido habrá subido $50 ó $60 desde comienzos de este mes y no ha subido más porque ha bajado el precio en dólar de ese producto”. Tecnología Destacó que en el caso de las PC, “actualizamos los precios casi todas las semanas, no tenemos 100 unidades en stock porque se va comprando por semana ó cada 15 días y llegan con precio nuevo. Aún en las ensambladas que compran a precio dólar también. Hace un mes y medio teníamos un dólar a poco más de $16 y ahora está a $18, eso es mucho”.

En tanto, para Ignacio Pereyra, de la bicicletaría homónima, los precios “por ahora se mantienen estables. Hay un poco de psicosis por el dólar pero estamos con los nervios de acero. Hay que esperar, no podemos hacer repercutir en el consumidor, porque si el proveedor me aumenta, lo tengo que trasladar, entonces hay que ser medido y cauto”. Puntualizó que “los proveedores aún no han acusado reacción y mantenemos una lista que no hemos tocado en julio y creemos que no se va a mover incluso llegado el Dia del Niño. Nosotros trabajamos una línea de importados amplia y también de productos nacionales. La proporción es 50% y 50%”