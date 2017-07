“El actor político que triunfe en octubre puede ser determinante para las inversiones”

30/07/2017 -

El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), Fabián Tarrío, se refirió a los índices de litigiosidad laboral e indicó que “hay que terminar con este concepto que siempre tiene razón el que demanda

“Destacó que “cuando el presidente Macri estuvo en CAME por el Día Internacional de las Pymes, habló del tema. Para darle un ejemplo, tenemos el caso de un directivo nuestro que tiene una empresa en Salta, en donde un colaborador que trabajó 45 días adujo que tiene una lumbalgia, que no puede seguir trabajando y le inició un juicio por 4 millones 600 mil pesos”.

“También conozco a un hombre de Lanús que tiene una curtiembre y que le inventaron 20 juicios laborales. El mismo delegado sindical de la fábrica dijo que jamás vió a esos hombres ir a trabajar”, continuó. En este punto, dijo que “hay que terminar con este concepto de que siempre tiene razón el que demanda. No es así. En un juicio hay que evaluar ambas posiciones. Y no estoy diciendo que el trabajador tiene que quedar desamparado. Si el reclamo es justo, hay que pagarle y si no es justo, hay que darle la razón al empleador”, indicó.

Señaló también que “si analizamos la Argentina que viene para los próximos 15 o 30 años, se estima que la revolución tecnológica se va a adueñar de muchos puestos de trabajo”. Asimismo, consultado respecto de qué falta para que lleguen inversiones al país, sostuvo que “falta confianza política. Todavía el inversor extranjero no tiene claro si políticamente vamos a despegar o no. Yo creo que el Gobierno está haciendo un esfuerzo importante para insuflar confianza a los sectores inversores. Están haciendo contactos internacionales importantes. Han venidos Jefes de Estado importantes de otros países, cosa que en los últimos tiempos no pasaba”.

Agregó que “tenemos algunos sectores como el agro y automotriz que están creciendo despacio. Pero es una inversión primaria pero nosotros necesitamos que haya una inversión de todo tipo. La obra pública está creciendo pero necesitamos la confianza del inversor interno. Nosotros tenemos que pasar de la especulación financiera a la inversión productiva. Con tasa de interés muy altas no es muy atractivo invertir. Si yo tengo la seguridad que yo pongo mis pesos a una tasa redituable no sé si decido invertir”.

Desde ese punto de vista, “necesitamos más confianza política. Estamos esperando las elecciones que pueden marcar un rumbo pero lo que no tendríamos que hacer es despegarnos del objetivo de crecer, más allá de quien elija la gente. De todas formas, es verdad que el actor político que triunfe en las elecciones de octubre puede ser determinante para las inversiones”.

A su vez, consultado sobre las metas de inflación del Banco Central, dijo que “en realidad el Banco Central lo que ha hecho es fijarse un objetivo muy ambicioso. Yo fijo un 17% de inflación pero si se produce un 21% no está tan mal. Lo que pasa que cuando surgen algunos aspectos -y críticas que hemos hecho en las últimas semanas- como el aumento del combustible un 7% no nos parece que podamos cumplir el objetivo del Central”.

“Creemos que (la inflación) va estar en el orden del 21% o 22%. Ahora hay una disparada del dólar y también eso es un aspecto que impacta negativamente en el salario real, si aumentaran los precios por el aumento del dólar. Por otro lado, favorece a las economías que están realmente mal porque no pueden competir con productos de otros países, y sabemos que el dólar tiene hasta ahora un valor bajo, que no nos hacía competitivos para nada”, señaló. Pero agregó que “está la eterna disyuntiva.

¿Qué hacemos si aumenta o no el dólar? Nunca pedimos que aumente, pero admitimos que es un problema el dólar bajo. Al Central lo complica toda esta problemática interna de aumento de precios, porque la cadena de valor y la logística es muy cara, aumentando cinco o seis veces el precio de un producto.Nuestros costos internos se han vueltos muy caros. Y la presión tributaria es muy alta. No puede ser que paguemos ingresos brutos en un artículo cuatros veces. Lo paga el productor, el transportista, el mayorista y el minorista. Esto termina haciendo un producto algo que termina siendo muy caro”.