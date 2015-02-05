CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 30 de Julio 2017

A LAS 22.00 SUSANA GIMÉNEZ

Hoy 22:12 -

CANAL 7

06.55 PAUSA EN FAMILIA

07.00 NICK JR.

09.30 LOS SIMPSONS

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

15.00 PELIGRO SIN CODIFICAR

17.00 LOS SIMPSONS

17.30 CINE. SON COMO NIÑOS 2

19.00 CINE. DR. DOOLITTLE 2

20.00 MONO BINGO

20.10 TOMBOLA (NOCTURNA)

20.30 CINE. DR. DOOLITTLE 2

(CONTINUACIÓN)

21.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.00 SUSANA GIMÉNEZ

00.15 COMEDY CENTRAL

STAND UP

00.45 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

13.00 PASIÓN DE DOMINGO

15.00 MAURO LA PURA VERDAD

17.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 PONELE LA FIRMA

20.30 LA CORNISA

22.00 DEBO DECIR

CANAL 9

14.00 LA ROSA DE GUADALUPE

15.00 HOY GANÁS VOS

17.00 ALERTA COBRA

18.00 IMPLACABLES

20.00 COMBATE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.30 COCINEROS ARGENTINOS

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.00 LOS 7 LOCOS

18.00 MEGAESTRUCTURAS: EL

RASCACIELOS REDONDO

19.00 LA LIGA DE LA CIENCIA

20.00 RONDA DE EDITORES

EL TRECE

10.15 CARBURANDO

13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA

LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

19.30 LO MEJOR DE LA FAMILIA

22.00 PERIODISMO

PARA TODOS

CANAL14

2.30 TELÓN ABIERTO

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 SANTIAGO GOLF TOUR

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 ANIMALANDIA

17.30 BÁSQUET CAPITALINA

19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 ALTO CONTRASTE

21.00 ANIMADORES

22.00 PASA EN SGO

22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

23.00 CRÓNICAS DE LA

ENFERMERÍA ARGENTINA

23.30 BÁSQUET POR EL 14:

HURACÁN VS. REGATAS (FEM)

CANAL 4

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

17.00 CINE EXPRESS

19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA

21.00 SANTIAGO TV

PELÍCULAS

CINEMAX

07.16 ESCULTURAS DE HIELO PARA LAS

FIESTAS

09.02 LA MANSIÓN EMBRUJADA

10.50 EL DIARIO DE LA PRINCESA 2

13.11 IGUALITA A MI

15.29 PAPÁS A LA FUERZA

17.16 PARKER

19.41 60 SEGUNDOS

22.00 DESTINO FINAL 2

23.45 PREMONICIONES

TCM

06.42 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

7)

07.08 LA NIÑERA

07.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.24 ALF (TEMPORADA 3)

08.50 ALF (TEMPORADA 3)

09.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

7)

09.42 LA NIÑERA

10.08 ALF (TEMPORADA 4)

10.34 CASADOS CON HIJOS

11.00 CORRE LOLA CORRE

12.34 EL SANTO

14.45 MALAS COMPAÑÍAS

16.53 LA GRAN ESTAFA

19.03 OPERACIÓN DRAGÓN

21.00 LA LLAMADA

23.06 LA MASACRE DE TEXAS

TNT

06.30 LIBEREN A WILLY 2

08.18 HOOK, EL RETORNO DEL CAPITÁN

GARFIO

10.58 HARRY POTTER Y LA CÁMARA

SECRETA

13.58 TRIPLE X

16.13 RÁPIDO Y FURIOSO

18.12 LA MONTAÑA EMBRUJADA

20.08 MALÉFICA

22.00 MONSTERS UNIVERSITY

23.59 LA FRAGILIDAD DE LOS CUERPOS

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18,

CONVERSIÓN

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18,

SUEÑO AMERICANO

11.10 LOS THORNBERRYS. LA PELÍCULA

12.55 LOS PITUFOS

15.00 CORALINE Y LA PUERTA SECRETA

17.00 GRIMM, DESAYUNO EN LA CAMA

18.00 ELEMENTARY, PONTE CÓMODO

19.00 ELEMENTARY, LA MUERTE DE UN

PAYASO

20.00 LOS PITUFOS

22.05 MADAGASCAR

23.45 GRIMM, DESAYUNO EN LA CAMA

24.35 ELEMENTARY, PONTE CÓMODO

01.25 BATES MOTEL, PARAÍSO

TENEBROSO

STUDIO UNIVERSAL

09.30 AMOR POR CASUALIDAD

11.20 PEQUEÑOS GUERREROS

13.40 STARSHIP TROOPERS. LA INVASIÓN

15.35 OTRO CHANCE PARA AMAR

17.30 FULLSCREEN

18.00 ENEMIGO OCULTO

20.00 LOS INTOCABLES

22.35 EL LADO OSCURO DE LA JUSTICIA

01.00 LOS INTOCABLES

03.35 EL LADO OSCURO DE


A DÓNDE IR

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+HOY, A LAS 16, SE PRESENTARÁ

FREDDY PÁEZ, EN EL

MARCO DE LOS RECITALES

ORGANIZADOS POR SADAIC Y LA

MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+HOY, A LAS 21.30, “EL OTRO

LADO DE LA CAMA”, CON

NICOLÁS VÁSQUEZ Y UN GRAN

ELENCO.

+VIERNES 18 DE AGOSTO, A LAS

21.30, “HISTORIAS DE DIVÁN”, DE

GABRIEL ROLÓN.

+JUEVES 24 DE AGOSTO, LA

GRANJA DE ZENÓN Y EL HUEVO

DE ORO.

FÓRUM

(PERÚ 510)

+JUEVES 5 DE OCTUBRE, AXEL

PRESENTARÁ SU ÚLTIMO DISCO

“SER”.

CINES

SUNSTAR

MI VILLANO FAVORITO 3

(3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY -14:00 (Cast) 16:00 (Cast)

18:00 (Cast) 20:00 (Cast)

SPIDERMAN: DE REGRESO

A CASA (2D):

CIENCIA FICCIÓN, CÓMIC (+ 13

años)

HOY AL 02/07 22:10 (Subt)

CARS 3 (3D):

ANIMACIÓN (ATP)

HOY 14:30 (cast) 16:50 (Cast) 19:10

(Cast)

TRANSFORMERS: EL

ÚLTIMO CABALLERO (3D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

HOY AL-02/08-21:30 (Cast)

MAMÁ SE FUE DE VIAJE

(2D): COMEDIA (ATP)

HOY 30/07 14:00 (Cast) 16:10

(Cast) 18:20 (Cast) 20:30 (Cast)

BABY DRIVER:

APRENDIZ DEL CRIMEN

(2D):

SUSPENSO (+ 13 años)

HOY AL -02/08 22:40 (Subt)

CARS 3 (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY 13:20 (Cast) 15:35 (Cast)

17:50

DUNKERQUE (2D):

HISTÓRICA (+ 13 años)

HOY 20:20 (Cast) 22:30 (Subt)

MI VILLANO FAVORITO 3

(2D): ANIMACIÓN (ATP)

HOY 15:00 (Cast) 17:00 (Cast)

TRANSFORMERS: EL

ÚLTIMO CABALLERO

(2D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

HOY AL 02/08-19:00 (Cast)

LA NOVIA (2D):

TERROR (+ 13 años)

HOY 22:20 (Subt) ) 00:25 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

CARS 3 APTA TODO PÚBLICO

CASTELLANO 2D 15:00 - 17:20

(TODOS LOS DÍAS)

MI VILLANO

FAVORITO 3 APTA TODO

PÚBLICO

CASTELLANO 2D 14:20 (JUEVES 27

A DOMINGO 30)

15:30 - 17:30- 19:30 (TODOS LOS

DÍAS)

TRANSFORMERS: EL

ÚLTIMO CABALLERO

CASTELLANO 2D 16:20- 22:40

(TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 19:20 - 22:20

(TODOS LOS DÍAS)

DUNKERQUE ESTRENO Apta 13

años con reserva

CASTELLANO 2D 19:40 - 22:40

(TODOS LOS DÍAS)

 
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