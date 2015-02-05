CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 30 de Julio 2017
A LAS 22.00 SUSANA GIMÉNEZ
Por El Liberal
Hoy 22:12 -
CANAL 7
06.55 PAUSA EN FAMILIA
07.00 NICK JR.
09.30 LOS SIMPSONS
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
15.00 PELIGRO SIN CODIFICAR
17.00 LOS SIMPSONS
17.30 CINE. SON COMO NIÑOS 2
19.00 CINE. DR. DOOLITTLE 2
20.00 MONO BINGO
20.10 TOMBOLA (NOCTURNA)
20.30 CINE. DR. DOOLITTLE 2
(CONTINUACIÓN)
21.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.00 SUSANA GIMÉNEZ
00.15 COMEDY CENTRAL
STAND UP
00.45 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 PASIÓN DE DOMINGO
15.00 MAURO LA PURA VERDAD
17.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 PONELE LA FIRMA
20.30 LA CORNISA
22.00 DEBO DECIR
CANAL 9
14.00 LA ROSA DE GUADALUPE
15.00 HOY GANÁS VOS
17.00 ALERTA COBRA
18.00 IMPLACABLES
20.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.30 COCINEROS ARGENTINOS
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.00 LOS 7 LOCOS
18.00 MEGAESTRUCTURAS: EL
RASCACIELOS REDONDO
19.00 LA LIGA DE LA CIENCIA
20.00 RONDA DE EDITORES
EL TRECE
10.15 CARBURANDO
13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA
LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
19.30 LO MEJOR DE LA FAMILIA
22.00 PERIODISMO
PARA TODOS
CANAL14
2.30 TELÓN ABIERTO
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 SANTIAGO GOLF TOUR
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 ANIMALANDIA
17.30 BÁSQUET CAPITALINA
19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 ALTO CONTRASTE
21.00 ANIMADORES
22.00 PASA EN SGO
22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
23.00 CRÓNICAS DE LA
ENFERMERÍA ARGENTINA
23.30 BÁSQUET POR EL 14:
HURACÁN VS. REGATAS (FEM)
CANAL 4
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
17.00 CINE EXPRESS
19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA
21.00 SANTIAGO TV
PELÍCULAS
CINEMAX
07.16 ESCULTURAS DE HIELO PARA LAS
FIESTAS
09.02 LA MANSIÓN EMBRUJADA
10.50 EL DIARIO DE LA PRINCESA 2
13.11 IGUALITA A MI
15.29 PAPÁS A LA FUERZA
17.16 PARKER
19.41 60 SEGUNDOS
22.00 DESTINO FINAL 2
23.45 PREMONICIONES
TCM
06.42 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
7)
07.08 LA NIÑERA
07.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.24 ALF (TEMPORADA 3)
08.50 ALF (TEMPORADA 3)
09.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
7)
09.42 LA NIÑERA
10.08 ALF (TEMPORADA 4)
10.34 CASADOS CON HIJOS
11.00 CORRE LOLA CORRE
12.34 EL SANTO
14.45 MALAS COMPAÑÍAS
16.53 LA GRAN ESTAFA
19.03 OPERACIÓN DRAGÓN
21.00 LA LLAMADA
23.06 LA MASACRE DE TEXAS
TNT
06.30 LIBEREN A WILLY 2
08.18 HOOK, EL RETORNO DEL CAPITÁN
GARFIO
10.58 HARRY POTTER Y LA CÁMARA
SECRETA
13.58 TRIPLE X
16.13 RÁPIDO Y FURIOSO
18.12 LA MONTAÑA EMBRUJADA
20.08 MALÉFICA
22.00 MONSTERS UNIVERSITY
23.59 LA FRAGILIDAD DE LOS CUERPOS
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18,
CONVERSIÓN
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18,
SUEÑO AMERICANO
11.10 LOS THORNBERRYS. LA PELÍCULA
12.55 LOS PITUFOS
15.00 CORALINE Y LA PUERTA SECRETA
17.00 GRIMM, DESAYUNO EN LA CAMA
18.00 ELEMENTARY, PONTE CÓMODO
19.00 ELEMENTARY, LA MUERTE DE UN
PAYASO
20.00 LOS PITUFOS
22.05 MADAGASCAR
23.45 GRIMM, DESAYUNO EN LA CAMA
24.35 ELEMENTARY, PONTE CÓMODO
01.25 BATES MOTEL, PARAÍSO
TENEBROSO
STUDIO UNIVERSAL
09.30 AMOR POR CASUALIDAD
11.20 PEQUEÑOS GUERREROS
13.40 STARSHIP TROOPERS. LA INVASIÓN
15.35 OTRO CHANCE PARA AMAR
17.30 FULLSCREEN
18.00 ENEMIGO OCULTO
20.00 LOS INTOCABLES
22.35 EL LADO OSCURO DE LA JUSTICIA
01.00 LOS INTOCABLES
03.35 EL LADO OSCURO DE
A DÓNDE IR
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+HOY, A LAS 16, SE PRESENTARÁ
FREDDY PÁEZ, EN EL
MARCO DE LOS RECITALES
ORGANIZADOS POR SADAIC Y LA
MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+HOY, A LAS 21.30, “EL OTRO
LADO DE LA CAMA”, CON
NICOLÁS VÁSQUEZ Y UN GRAN
ELENCO.
+VIERNES 18 DE AGOSTO, A LAS
21.30, “HISTORIAS DE DIVÁN”, DE
GABRIEL ROLÓN.
+JUEVES 24 DE AGOSTO, LA
GRANJA DE ZENÓN Y EL HUEVO
DE ORO.
FÓRUM
(PERÚ 510)
+JUEVES 5 DE OCTUBRE, AXEL
PRESENTARÁ SU ÚLTIMO DISCO
“SER”.
CINES
SUNSTAR
MI VILLANO FAVORITO 3
(3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY -14:00 (Cast) 16:00 (Cast)
18:00 (Cast) 20:00 (Cast)
SPIDERMAN: DE REGRESO
A CASA (2D):
CIENCIA FICCIÓN, CÓMIC (+ 13
años)
HOY AL 02/07 22:10 (Subt)
CARS 3 (3D):
ANIMACIÓN (ATP)
HOY 14:30 (cast) 16:50 (Cast) 19:10
(Cast)
TRANSFORMERS: EL
ÚLTIMO CABALLERO (3D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
HOY AL-02/08-21:30 (Cast)
MAMÁ SE FUE DE VIAJE
(2D): COMEDIA (ATP)
HOY 30/07 14:00 (Cast) 16:10
(Cast) 18:20 (Cast) 20:30 (Cast)
BABY DRIVER:
APRENDIZ DEL CRIMEN
(2D):
SUSPENSO (+ 13 años)
HOY AL -02/08 22:40 (Subt)
CARS 3 (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY 13:20 (Cast) 15:35 (Cast)
17:50
DUNKERQUE (2D):
HISTÓRICA (+ 13 años)
HOY 20:20 (Cast) 22:30 (Subt)
MI VILLANO FAVORITO 3
(2D): ANIMACIÓN (ATP)
HOY 15:00 (Cast) 17:00 (Cast)
TRANSFORMERS: EL
ÚLTIMO CABALLERO
(2D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
HOY AL 02/08-19:00 (Cast)
LA NOVIA (2D):
TERROR (+ 13 años)
HOY 22:20 (Subt) ) 00:25 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
CARS 3 APTA TODO PÚBLICO
CASTELLANO 2D 15:00 - 17:20
(TODOS LOS DÍAS)
MI VILLANO
FAVORITO 3 APTA TODO
PÚBLICO
CASTELLANO 2D 14:20 (JUEVES 27
A DOMINGO 30)
15:30 - 17:30- 19:30 (TODOS LOS
DÍAS)
TRANSFORMERS: EL
ÚLTIMO CABALLERO
CASTELLANO 2D 16:20- 22:40
(TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 19:20 - 22:20
(TODOS LOS DÍAS)
DUNKERQUE ESTRENO Apta 13
años con reserva
CASTELLANO 2D 19:40 - 22:40
(TODOS LOS DÍAS)