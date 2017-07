FÚNEBRES | 30 de Julio de 2017

Hoy 22:16 -

FALLECIMIENTOS

- Carmela Beatriz Pirro

- Julio David Alvarado (La Banda)

- Norma Beatriz Luna

- Domingo Héctor Martínez (Fernández)

- Dora Aurelia Magalotti

- Francisca Luna Rueda (Choya)

- Francisco Norberto Coronel

- Luis Gerónimo Acuña

Sepelios Participaciones

ABDALA, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Su hermana Ziria Abdala, sus hijos Graciela, Hugo y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

ABDALA, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Su prima hermana Sara del Valle Abdala, sus sobrinos Anabella, Lucas, Roberto, Francisco y Augusto. Gladys y Claudia participan de su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ABDALA, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin " Su hermana Sara Ester Abdala de Bazan, su esposo José Bazán, e hijos Maria Esther, Monica, Liliana, José, Fabian, hijos politicos, nietos y bisnietos, participan su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

ABDALA, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Elsa Soplán de Guzmán y flia, Cacho Soplán y flia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan con inmenso cariño a sus hermanos Ester, Siria, Rosi, Dory, Elpidio, Tony y respectivas flias en este doloroso momento. Elevamos plegarias por el descanso eterno de su alma, consuelo y fortaleza para sus seres queridos.

ACOSTA, ANA MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Su cuñada Mirta Ovejero de Espindola, sus hijos Kuky, René, Silvia, Daniel, Ana, y Soledad, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ACUÑA, LUIS GERONIMO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Su hijo Omar. Sus hermanas Delia, Rosario, Norma. Su sobrina Patricia. Sus hermanos políticos Enrique y Beto. Sus restos serán inhumados 9 horas en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE. LA PLATA 162. TEL 4219787.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Guillermo Rezola y Ema Josefina Tomatis participan con pena su fallecimiento, acompañando a la Bebita y familia y a los primos Rímini con mucho afecto.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Martha Corvalán Olivera y familia acompaña a su mamá Bebita y demás familiares por tan infausta pérdida. Ruega oraciones en su memoria.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/17|. Horacio Pedro Montenegro y Dolly Santillán, Horacio Fernando, Alvaro Manuel, Mariana Angélica y María del Carmen Montenegro participan su fallecimiento y acompañan en su dolor a Bebita, María del Carmen y demás familiares, elevando plegarias en su memoria.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/17|. Magui de Parnás e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Bebita y flia, en este difícil momento.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Alfredo Mesa, Verónica Alcorta y flia acompañan a Bebita y María del Carmen en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Luis del Valle, Pelada Alcorta y flia. acompañan a Bebita y María del Carmen en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Hijos de Raúl, Emma, Carlos, Marta y Roberto Argañaraz Alcorta participan con dolor el fallecimiento de su querido primo Arturo y acompañan a la tía Bebita y a María del Carmen en este momento de dolor. Ya brilla para él la luz que no tiene fin.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Dr. Rodolfo E. Argarañaraz Alcorta y sus hijas Sara María y Agustina Argañaraz Escasany participan con dolor el fallecimiento de su sobrino Arturo y acompañan en el dolor a Bebita y María del Carmen. Brille la luz que no tiene fin.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Javier Barrera Nicholson, Magali S. Zerda y sus hijas Emma, Agueda y Ernesthina Barrera Nicholson despiden al primo Arturo en su reencuentro con el Señor y acompañan a Bebita y María del Carmen.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Graciela de Viano abraza y acompaña a su amiga Bebita en tan duros momentos. Por razones de salud no pude acompañarte, pero siempre están en mis afectos.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Arturito ya descansa en los brazos del Señor. Olga Chemes de Llinás, sus hijos Claudia Inés y Mario José Aliaga; Gabriela Paola y Pablo Martín Ledesma y sus respectivas familias acompañan en estos momentos de tristeza, con el cariño de siempre, a su mamá Bebita, a su hermana María del Carmen y demás familiares. Elevan oraciones por la paz de su alma y una cristiana resignación de sus seres queridos.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Santiago C. Lezana, Maria Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo, Milagros y Edgar Quaranta y Valentino, y su nieto Federico y Faustino, participan su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Guillermo Rezola y Ema Josefina Tomatis despiden con mucha pena a la querida Edith, acompañando a sus hijos y nietos con afecto y oraciones.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. León F. Martinetti, su esposa Carmen Lantella y sus hijas María Teresa y Lucía María participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos. Elevan oraciones en su memoria.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Rubén H. Salto, Ramón Díaz, Lelé, Nora, Maga y familia despiden con mucho cariño a la Sra. Edith y abrazan con gran sentimiento a la familia.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Julio Daher, su esposa Norma Teresita Cuba de Daher; sus hijas Dra. Carolina Daher; Lic. Andrea María Daher y Agustina Daher participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones a la Virgen de la Merced en su memoria.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Alejandro Álvarez Valdés y María del Carmen Costas participan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Manuel Álvarez, Delia Raab de Álvarez y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. El Señor ya está aquí, derramando su amor sobre ti. José David Gómez, su madre Mirtha Soria, sus hermanos Juan y Sandro participan su fallecimiento, ruegan una oración en su memoria, resignación y fortaleza para su familia.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Tus ex compañeros y amigos Daniel, Tomás, José Luis, José David, Julio José, Francisco, Gringo, Javier y Lucho acompañan a Gustavo y familia en este triste momento por la irreparable pérdida de su Sra. Madre y rezan oraciones en su memoria.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Sus hermanos Aldo y Mónica, tus sobrinos Martín y Marina, Alfonso y Paula y Andrea, tus sobrinos nietos Lautaro, Jerónimo, Ámbar, Benjamín y Guadita (a), participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Que el Señor te reciba en sus brazos y te de la paz eterna. Te amo y te voy a extrañar siempre abuelo. Sus nietos Gisella y José participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Querido tío siempre estarás en nuestros corazones. Sus sobrinos María Eugenia Cavallotti, Gustavo Ochoa, sus hijas Micaela y Valentina participan con dolor su fallecimiento y rogamos oraciones en su memoria.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Su primo hermano Miguel Angel Granda, su esposa Elena O' Mill, sus hijos Maria Eugenia, Ernesto y Miguel Ignacio Granda con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Su prima hermana Maria Rosa Granda y flia., participa con gran dolor swu fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Su sobrina Monica Graciela del V. Cavallotti, sobrinos nietos Beto, Andrea, Maxi, Aldi, Maitena, Mia, Consty y Salvi, participan con dolor su fallecimiento.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Marcela y Popo, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su hija Claudia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Los amigos de su hija Rossana; Daniel Manzur y flia. participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Martha Corvalán Olivera y familia acompaña a su esposa Charito y demás familiares en este momento de dolor. Ruega oraciones en su memoria.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin. Flia. Hache José Luis, Adriana, José, Matías, Lourdes y Coti participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Felisa Anabel Moyano de Arce y sus hijos participan con inmenso pesar el fallecimiento de su amigo Hugo y acompañan a su esposa Charito y demás familiares con cariño en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. María Lucrecia de la Cruz, Daniel Fernando Yocca y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan pronta resignación a su apreciada familia.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Mario Fioramonti y familia, despiden a su amigo de siempre y acompañan a su flia., en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Luis Alberto Guantay participa con pesar el fallecimiento del señor padre y abuelo de sus amigos Rossana Cavallotti de Aurelis y Miguel Hugo Aurelis, Miguel y Martín Aurelis, a los que acompaña con afecto en este difícil momento de dolor. Ruega para ellos pronta y cristiana resignación

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Su hermana política Dora de Cavallotti, sus hijos Mónica, Patricia, María Eugenia y Gustavo, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento y brille para él la luz que no tiene fin. Descansa en paz junto a tu hermano.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Su ahijada Patricia Cavallotti y sus hijos Matías, Ornella y Guadalupe, participan con profundo dolor el fallecimiento de su padrino y ruegan oraciones en su memoria.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Amigas de su nieta Gisela: Lucía, Magdalena, Gaby, Florencia y Andrea participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Gaby Iraolagoitía de Salto, Rubén A. Salto y familia acompañan a su íntima amiga e hija Claudia en tan doloroso trance. Ruegan oraciones en su memoria.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Rubén H. Salto, Ramón Díaz, Lelé, Nora y Marga Bru y familia acompañan a la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Tus ex compañeros de la Escuela Industrial con profundo pesar te despiden y acompañan en el dolor a tu Sra. esposa y demás familiares. Querido Hugo siempre te recordaremos. Que brille para vos la luz perpetua que no tiene fin. Se ruega una oración en su memoria.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Roberto Santana, esposa Panchita, hijas Prof. Sandra, Esc. Silvina, hijos pol. German Lorenzo, Dr,. Luis Herrera, nietos Leandro, Abril y Marcos despiden con profundo pesar al querido Hugo y acompañan en el dolor a su Sra, esposa y demás familiares. Se ruega una oracion en su memoria.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Graciela Coigdarripe de Galiano y familia participan su fallecimiento y acompañan a la querida Charito y demás familiares en este momento de dolor.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar" Marta, Irene, Susy y Nenena, amigas de bordado de su esposa, participan con pesar su fallecimiento. Acompañan a Charito, hijas y demás familiares.Ruegan oraciones en su memoria.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. María del Valle Sgoifo y Carmen Abregú participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este especial momento. Elevan oraciones a su memoria.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Tuty Japaze y familia participan con profundo dolor su fallecimiento pidiendo a Dios resignación para su esposa Charito, sus hijas y demás familiares.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Miguel Angel Barrera Martinez ,su esposa Nélida Raab y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Las amigas y ex compañeras del gimnasio Amanecer participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de Claudia y acompañan a la familia en tan irreparable pérdida

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. José Gubaira y Dominga Auat de Gubaira é Hijos: Maria Eugenia, Maria José y Mariano Gubaira, con sus respectivas familias, part. con profundo dolor su fallecimiento y sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Rogamos Oraciones por su memoria.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. José Luis Castiglione, Ana Lía Rezola e hijos participan con dolor el fallecimiento de su querido amigo y acompañan con afecto a su familia.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Marta S. Pellicer Yocca y sus hijas Marta Marcela, Lola y Daniela Barquín y Pablo Godoy Molinari y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a Charito y a su querida familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. El presidente del Honorable Concejo Deliberante Capital CPN. Juan Manuel Beltramino participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Martin Figueroa, Carolina O' Mill y sus hijas Martina y Emilia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus amigos Carina y Facundo.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Francisco A. Cavallotti, Nora E. Tagliapiettra y flia., Roberto A. Cavallotti y flia., Maria Teresa Cavallotti, Rafael E. Manzur y flia., Marta G. Cavallotti y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Juan Carlos Reyes, Kelly Velazquez, hijos y nietos participan con mucho dolor el fallecimiento del padre de sus amigas Roxana y Claudia. Ruegan oraciones en su memoria. Que descanse en paz y brille para el la luz que no tiene fin.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. La Facultad de Ciencias de la Educación UCSE, acompañaq a la Lic. Claudia Cavallotti y a la Lic. Gisela Migliorini por la partida a la Gloria de Dios del Papá y abuelo Hector. Que la paz colme y consuele vuestros corazones, confiados en la vida que se transforma.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Dorita, Julio Farias y Juan Cardona, participan y acompañan a Rossana y Miguel en este dificil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. "Que el Señor le conceda el descanso eterno" Osiris Faccio y Nelly Esther Assaf y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Charito, su hija Claudia y demás familiares en tan penoso momento. Se ruega oraciones en su memoria.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Dr. Oscar A. Granda, sus hijos Dres. Oscar Guillermo, Carlos Octavio y Santiago Matias, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

Las amigas de su hija Claudia y su nieta Gisela; Maria Montenegro, Carolina Villagran, Alejandra Fernandez y Marta Carrizo participan su fallecimiento y brille para el la luz que no tiene fin.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Gladys Gimenez y sus hijos Miguel, Martin, Mariano, Ana Gabriela, Marcelo Figueroa y sus respectivas flias., acompañan en este momento de dolor a su flia. Elevan oraciones en su memoria.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Manuel A.Yorbandi, Ana G. Figueroa, sus hijos Sophia, Manuel y Guada, acompañan a sus hijos Karina, Jorge y a sus nietos Sebastian y Facundo en tan doloroso momento, pidiendo que brille para el la luz que no tiene fin.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Roque Paz, Fanny Segienowicz y flia., participan su fallecimiento y acompañan a Charito y su flia. en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Luis F. Aguero y Zunilde Barrientos acompañan a sus hijos Roxana y Miguel Hugo e hijos en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Al entrañable amigo; lo despedimos con respeto y admiración.Tito Suarez sus hijas Analia y Gustavo, Mónica y Rodrigo, Mariana y Alvaro. Rogamos a Dios pronta resignación a su flia. y oraciones en su nombre.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. San Cristóbal Seguros Generales, participa con profundo dolor su partida al Reino Celestial de su ex colaborador. Ruegan oraciones en su memoria.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Dany Murad, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su esposa e hijas en este momento de dolor. Ruega oraciones en su memoria.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Sara Achaval de Ferreyra y flia., participan con dolor su fallecimiento y acompañan con oraciones a toda su flia.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Consejo de Facultad, Decano, Secretaria, Personal Docente, no Docente y alumnos de la Facultad de Matematica Aplicada de la UNSE, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Sra. Secretaria academica de la UCSE.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Luis Baccino y Maria Ines Costas, sus hijos Maria Esperanza y Leonardo Wagner, Francisco y Anana Moises, participan su fallecimiento y acompañan a toda su flia. en el dolor y la oración.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. El Dpto. Alumnos de la Universidad Catolica, Karina Saavedra, Mariana Leguizamon, Chichi Moyano y Tati Costas, participan su fallecimiento y acompañan en su dolor a su hija Claudia.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Claudia Murad, su esposo Pedro Gelid e hijos Luciano, Benjamin y Sofia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Amigas de su hija Claudia; Maria Elena, Graciela, Jovita, Silvia, Valle y Mimí, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

Guillermo Basbus, Victoria Yocca e hijos, particdipan con dolor su fallecimiento y acompañan a Charito e hijas con mucho cariño.

Los profesores del Departamento de Matematica del Colegio del Centenario, participan con pesar el fallecimiento del Sr. Padre de la compañera Rossana Cavallotti. Elevan oraciones en su memoria.

Raul Espeche, su esposa Maria Angelica Bravo Zamora, sus hijos Raul y Roxana, Gustavo y Silvia, José y Vicky, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

Lito Nazario y flia., despiden al amigo Hugo y ruegan oraciones en su memoria.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. María Dolores Isorni, su hijo Cesar Augusto David Isorni participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogando a Dios por su eterno descanso.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|.Teresa Isorni, su esposo Ricardo Héctor Arluna participan con dolor su fallecimiento . Elevan oraciones por su descanso eterno.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Livio Norberto Yocca y familia, comparten con sus seres queridos el dolor de su partida. Que el Señor les de fuerza y que Hugo desde la vida eterna los acompañe y bendiga.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Los integrantes de la Caja Social de la Escuela Normal Manuel Belgrano participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Prof. Rossana Cavalloti. Ruegan una oración en su memoria.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Cecilio Karam y familia participan y acompañan en este momento de profundo dolor a su hija Karina, Jorge y flia y elevan oraciones en su memoria.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Lelia Bosque y Mario Arias acompañan a su hija Rossana en este doloroso momento.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Abrazamos en este momento de dolor por la pérdida de su padre a nuestra ex compañera Claudia y rogamos por la pronta resignacion de su flia, promocion 1982 Esc. Normal Manuel Belgrano. Se ruegan oraciones en su memoria.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Felices los hombres puros y humildes de corazón porque de ellos es el Reino de los Cielos. Mario Bernabé Diosquez, su esposa , hijos y nietos participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones al Altísimo por su eterno descanso.

CORONEL, FELIPE NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Su esposa Cayetana. Sus hijos Elva, Jorge, Nora, Miriam y Sara. Sus hijos políticos Esteban, Valle, David. Sus nietos Esteban, Rita, Johana, Rocío, Agustina, Felipe, Rodrigo, Miriam, Noelia, Mauro, Damian, Ramiro, Dalma, Trinidad, Thiago, Lizandro y Daniel. Sus bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados 18 horas en el cementerio de Manogasta Dpto. Silipica. COBERTURA CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE. LA PLATA 162. TEL 4219787.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Guillermo Rezola y Ema Josefina Tomatis despiden con pena a la querida Lita, acompañando a Rosa Elena, Mario, Nelly y familias con afecto y oraciones.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Mercedes Martinetti y familia participan su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

DOMÍNGUEZ DE ATTERBURY, ROSA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Olga Chemes de Llinás, sus hijos Claudia Inés y Mario José Aliaga; Gabriela Paola y Pablo Martín Ledesma y sus respectivas familias acompañan en estos momentos de tristeza, con el cariño de siempre, a sus hijos, nietos y demás familiares. Elevan oraciones por la paz de su alma y una cristiana resignación de sus seres queridos.

LUNA, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d) Falleció el 28/7/17|. Sus hijos Peque, Chicho, Fabian, Bety, Hugo y Maria Laura. Sus hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. COBERTURA CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE. LA PLATA 162. TEL 4219787.

MAGALOTTI, DORA AURELIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Sus hijos Piry, Chiqui y Gringa. Sus hijos políticos Héctor y Perica. Sus nietos Alejandro, Emilia, Soledad, Santiago, Melina y Ariel. Sus bisnietos Lujan y Julián y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. COBERTURA IOSEP. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE. LA PLATA 162. TEL 4219787.

MORENO DE MARTÍN, MARTA AUDELINA DEL VALLE (Matucha) (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Guillermo Rezola y Ema Josefina Tomatis acompañan con mucho cariño a la querida Memé y familia ante la pérdida de su mamá.

PEREA, RINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Rubén, Chini y Carmen Palavecino participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestra amiga Tere, acompañando a su flia en este difícil momento.

PEREA, RINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Luis Alberto Guantay participa con profundo pesar su fallecimiento, y acompaña con mucho afecto a sus hijos Teresa Castronuovo y José Froilan Gonzalez en este difícil momento de dolor.

PEREA, RINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Amalia y Pibe Gerez, amigos de sus hijos y familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su nombre.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Sus hijos Ernesto y Tere; sus nietos Virginia Fernanda y Pablo participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio la Piedad.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Querida mamá ese día me quede pensando que algunas personas jamás nos dejan, nunca se van por completo aunque ya no estén, su ausencia queda, su voz se escucha las sentimos sonreír, algunas personas jamás nos dejan son eternas. Su hija María Eugenia, Tito y sus nietas Valentina y Guillermina participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Su hermano Beto, su esposa Nilda, sus hijos Eduardo y Adriana Pirro y respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Acompañamos en el sentimiento a sus hijos y nietos: María Elena y Adan Lobo, Lucha y Pedro Paz, Zulema Castillo y Tona de Del Castillo. Elevan oraciones en su memoria.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. "Dale Señor el descanso eterno y que brille para ella la Luz que no tiene fin". La Comunidad educativa y religiosa del Colegio Madre Mercedes Guerra participa el fallecimiento de la madre de su querida Directora María Eugenia Palomo de Abatedaga y la acompaña en su dolor rogando oraciones por el descanso de su alma.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. "Señor recíbela en tu Reino" Lic. Mariano Valentini y familia participan el fallecimiento de la madre de su Directora y amiga María Eugenia Palomo de Abatedaga y rezan oraciones por su alma.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. "Madre abre tus brazos para recibir a tu hija" Nora Palavecino de Madroñero y familia participan el fallecimiento de su Directora y querida amiga María Eugenia Palomo de Abatedaga y la acompaña en este momento de gran dolor.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. El Señor es mi pastor, nada me falta, en praderas cubiertas de verdor El me hace descansar. El centro de jubilados y Pensionados · Lazos de Amistad" participa el fallecimiento de su querida socia y amiga " Piruca" y acompañan en el dolor a su familia.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Marcelo Herrera y familia acompañan en este difícil momento a toda su familia.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. El Equipo de Newcom del Club de Veteranos acompañan al profesor Luis Pirro y demás familiares en tan profundo dolor por el fallecimiento de su querida hermana Piruca. Ruegan oraciones en su memoria.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Señor ya está ante tí recíbela en tu Reino.Sa. Myriam Larcher, acompaña con profundo dolor la partida de la Sra. Madre de su compañera y amiga Eugenia. Ruega oraciones en su memoria.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Profesor William Repel Pavon y su Sra. Myriam Larcher, acompañan con profundo dolor la partida de la Sra. Madre de Eugenia y Abuelita de Pablo Palomo. Rogamos oraciones en su memoria.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Concepción Muratore de Pirro, sus hijas Maria Cecilia Pirro y Maria Gabriela Pirro con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Maria Gabriela Pirro, Julio Guillermo Lares y Maria Josefina Lares, participan su fallecimiento con profundo dolor y ruegan oraciones en su querida memoria.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Maria Cecilia Pirro, sus hijos Nicolas, Agustina y Facundo Elli, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Le pedimos a Dios reciba tu alma y te de el descanso eterno " Tu prima Olga Anna de Corvalan, sus hijas Liliana de Romano y flia., Claudia de Torrens y flia., te despiden con profundo dolor.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Querida Piruca; Te recordaremos siempre por el cariño que nos brindaste, el Señor te conceda el descanso eterno. Maria Teresa Rotondo de Muratore, sus hijos Hector Angel, Alicia Beatriz y sus respectivas flias., participan con gran dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su descanso en paz.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Integrantes del Consorcio del Edificio Independencia, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan por el eterno descanso de su alma.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Raul Rotondo y flia., y Luis Rotondo y flia., acompañan con profundo dolor a sus hijos y nietos en estos duros momentos.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Tus nietos de corazon; Paola, Matias y Emilio Rotondo, acompañan con profundo dolor a sus hijos y nietos en este dificil momento.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Ing. Palomo., Yolanda Gerez., Franco., Ignacio y Cielo Palomo, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Nelly Trejo, Claudia Palomo y Maximo Trejo, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. El Colegio de Obstétricos acompaña en este doloroso momento al Dr. Antonio Palomo y flia. Rogamos por el descanso eterno de su Sra. madre.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar en lugares de verdes prados me hará descansar " Acompañamos a nuestros amigos Pilo y Valeria en este triste momento. Doris Visgarra, Amalia Coronel y Elena Larrosa.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Dr. Gustavo Peralta y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Antonio. Ruegan oraciones en su memoria.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Sostenidos en nuestra fe en Jesús y confiados en tu feliz resurrección elevamos oraciones a tu memoria. Que brille para vos "Piru" querida la luz que no tiene fin. Tu amiga Yoli, sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en este doloroso momento.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Juanjo, Diana y Angelina Storniolo y sus respectivas familias participan el fallecimiento de "Piruca" y acompañan a su hijo Antonio.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Susana Monti, sus hijos Mariana, Camila, Agustin y Martina acompañan en tan doloroso momento a sus amigos Maru, Tito, Vale y Guille elevando una oración por el eterno descanso de Piruca.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. El Dpto. de Lengua y Literatura de la Esc. Sec. Sor Ma. Antonia de Paz y Figueroa acompañan a su compañera Ma. Eugenia en tan doloroso momentop, Ruegan oraciones en su memoria.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Tiene sus ojos llenos de gloria fijos en nuestros, llenos de lágrimas. Sus compañeros de la escuela de manualidades: Elia de Ávila, Norma de Pitzalis, Reina de Sandez, Lilia de Avido, Rosita de Juárez, Alicia de Carabajal, Mercedes de Bejarano, Margarita Alderete, Luci de Apud, Evangelista de Cruz, Graciela Vargas, Norita Díaz, Anita Sosa, Mariana de Roldan, Traya Salomón, Graciela Luna, Anita Lascano, Lelia López. Dios conceda fortaleza a todos sus familiares.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Integrantes del grupo Newcom Sgo. acompañan a su amigo Luis Antonio por el fallecimiento de su hermana Carmela participan con profundo dolor y ruegan oraciones en su memoria.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Su amiga Mirta Collado de Lescano, sus hijos Luis, Fernando y Graciela Lescano, hijos políticos acompañan a su hijo Ernesto y familia en este duro momento. Rogamos oraciones en su memoria por la paz de su alma.

QUINTEROS, VÍCTOR TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Guillermo Rezola y Ema Josefina Tomatis despiden con mucha pena al amigo y gran paisajista.

SUÁREZ, GUADALUPE (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17 en Bs.As|. Su esposo Carlos Gerez, sus hijos Silvia, Stella, Alberto, Juan, Yolanda, Marta, Teresa, Mario y Verónica participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, GUADALUPE (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17 en Bs.As|. Su hermano Gerardo Suárez y Sra. participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, GUADALUPE (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17 en Bs.As|. Sus hermanos políticos Perfecto, Antonio, Rolando y Benjamín y familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TOLOZA, WALTER RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Su esposa María Magdalena Santillán, sus hijos Walter y Miriam, sus hijos políticos Stella Gallegos, Adriana Scribanti y nietos Joela, Antonella, Anabella, Nahuel, Eluley, Mahiuen y Carel participan con dolor su fallecimiento. Casa de duelo Sáenz Peña y Pedro León Gallo (L. B) S/v. Sus restos serán inhumados hoy a las 10.30 hs en el cemet. Jardín del Sol.

TOLOZA, WALTER RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Papá te recordare con mucho amor. Su hijo Walter, su hija política Stella Maris Gallegos y sus nietas Joela, Antonella, Anabella participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy 10.30 hs en el cement. Jardin del Sol.

TOLOZA, WALTER RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Antonio Gallegos, Carmen González, Álvaro, Luciano y Marianella Gallegos participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su hermano político Walter Toloza.

TOLOZA, WALTER RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Roberto Gangitano. Andrea Celeste Gallegos, sus hijas Alexandra y Romina Gangitano participan con profundo dolor del fallecimiento del papá de su hermano político Walter Toloza.

TOLOZA, WALTER RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Su amigo Héctor Justo Catalfamo y su cuñada Edna Santillan participan su fallecimiento.

YUJNIEVICH, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. " Señor Jesús dame el día de hoy fe para seguir adelante. Para aceptar que me falta tu presencia. Descansa en paz en compañía de mi Dios. Su esposa Marta Small, sus hijas María Alejandra Yujnievich, María Laura Yujnievich, y María Eugenia Yujnievich.

YUJNIEVICH, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Sus primos E. Iagatti, su esposa Norma N. Suárez; sus hijos Mario y Cecilia; Alfredo y Graciela; Gustavo y Mercedes (a) y sus nietos participan con dolor su fallecimiento y abrazan afectuosamente a Marta, María Eugenia, María Alejandra y María Laura. Elevan oraciones en su memoria.

YUJNIEVICH, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Martha Corvalán Olivera acompaña a su esposa Marta y demás familiares en este momento de dolor. Ruega oraciones en su memoria.

YUJNIEVICH, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Polo y Magalí Sily, hijos y nietos; Mario A. Sily, hijos y nietos participan con pesar su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Marta e hijas y nietos en irreparable pérdida. Carlín que descanses en paz.

YUJNIEVICH, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Anita de Parra, Teresa de Giuliano, Alba de Ledesma, Zuzuca Blanes, Anita de Castellini, Nene de Manfredi, Mónica de Falco y María Elena de Huespe participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su amiga Marta. Ruegan oraciones en su memoria.

YUJNIEVICH, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Carlos René Castillo y familia participan el fallecimiento de su amigo "Carlin" y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

YUJNIEVICH, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Que el Señor le de el descanso eterno y que brille para el la luz eterna " La Promoción 1959 de la Escuela Normal, participa con gran dolor el fallecimiento del esposo de su querida compañera Marta Small. Elevan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

ALOMO DE ZERDA, NORMA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/161. Hace un año que partiste de esta vida terrenal, pero vivirás por siempre en el corazón de todos nosotros. Su esposo Buby, sus hijos José y Albert, hijas politicas Milena y Jesi, sus nietos Santiago, Guadalupe y Malena invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Pquia,. SAn José del Bº Belgrano al cumplirse un año de su fallecimiento. Se ruega una oracion en su memoria.

CÁCERES, VÍCTOR HUGO (Congo) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/07|. Al cumplir 10 años que el Señor te llevó a su lado, a pesar del tiempo transcurrido estrás en el recuerdo permanente de todos tus seres queridos. Tu esposa María E. Sosa, sus hijas María Verónica, Víctor Hugo y Walter Marcelo Cáceres y sus respectivas flias. invitan a la misa que se oficiará en la Pquia. de Sumampa hoy a las 20 hs. Se ruega una oración en su querida memoria.

CARDOZO DE MARTÍNEZ, NORMA DE LAS M. (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/08|. Madre, el destino quiso que te fueras y no estuvieras a nuestro lado, pero nada ni nadie podrá arrancarte de nuestros corazones en los que estará para siempre tu recuerdo y memoria. Esposa mía, para ti todo mi amor que allá en el cielo, en la gloria o donde sea que estés nos encontraremos. Hoy celebraremos en tu honor en la misa emn la iglesia La Merced a las 20 hs. Tu esposo, hijas, nietas y bisnietas.

CONCHA, RAMÓN HORACIO (Tití) (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Su hermano Alberto y familia; su ahijado Carlos y familia invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santo Cristo del Bº Libertad, al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

PEREYRA, FLORINDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/17|. Sus hijos Silvia, Magalí, Pili, hijos políticos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse un mes de su partida. Elevan oraciones en su memoria.

ROJAS DE PÉREZ, NORA ELIZA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/14|. "No lloren, si me amas, si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo, si supieras oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos". Querida madre se cumplen 3 años de tu partida al Reino del Señor, tu recuerdo sigue vivo en nuestros corazones. Su esposo Carlos Pérez, sus hijos Carlos, Karina, Roxana, Ricardo; sus hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. San Roque para elevar oraciones en su memoria y que el Señor te tenga su lado.

SANDOVAL, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/15|. Su esposa e hijas, nietas y bisnietos invitan a la misa que se oficiará el lunes 31/7/2017 a las 20 hs en Catedral Basílica al cumplirse dos años de su fallecimiento.

SOPLAN DE PAZ, IRMA VALENTINA (q.e.p.d) Falleció el 30/7/16|. Con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento, su esposo José Paz, sus hijos Cecilia y Juan, nietos Iván y Pablo, y cuñada Rita invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Iglesia Catedral Basílica. Ruegan oraciones en su memoria.

TÉVEZ, NATALIA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/08|. Hija hoy hace nueve años que estás con nuestro Padre Dios, a pesar del tiempo que pasó, estás presente en todo momento en nuestras vidas, te recordamos con mucho amor y la esperanza del reencuentro. Eres nuestro ángel que intercede por toda tu familia. Invitamos a la misa en su querida memoria. hoy a las 20 hs en la parroquia María Auxiliadora (Lituania y Japón).

Agradecimientos

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

LAMI, CLAUDIA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/14|. Hoy se cumplen 3 años de aquel triste día en el que Dios decidió llevarte a un mundo mejor, donde no existe el dolor, solo paz y amor. Aquí en la tierra dejaste un dolor inmenso en nuestros corazones, no hay un día que no te recordemos. Vives presente en el corazón de cada uno de los que ye amamos ... Danos fuerzas para sobrellevar tanto dolor que nos dejaste desde aquel día que partiste. Sus hijas Luisana y Martina, sus padres Luis y Graciela, sus hermanas Laura y Lucía, Bautista, Andrés y Tronki invitan al responso hoy a las 10.30 en el panteón familiar del cementerio La Piedad.

Traslado de Restos

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ALVARADO, JULIO DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Sus hijas Adela, Marta, Norma, Julia y Carina. Sus hijos políticos Enrique, Miguel, Rolando y Felipe. Sus nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE. LA PLATA 162. TEL 4219787.

ANRÍQUEZ DE OLGUÍN, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Oscar Muratore, Julia Escolano y flia acompañan a su flia en este momento de dolor y ruegan oraciones en su memoria.

ANRÍQUEZ DE OLGUÍN, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Alberto Escolano y flia acompañan a su flia en esta irreparable perdida y ruega oraciones en su memoria.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Natividad Nassif acompaña en este momento de inmenso dolor a su abuela Tomasa, a sus padres Betochi y Elida, esposo e hijos. Ruega oraciones en su querida memoria.

LEDESMA, LORENZO DARÍO (q.e.p.d.) Falelció el 29/7/17|. "Brille paa el la luz que no tiene fin". Sus hijos Ines, Ruben y Angelica, hijos politicos Marcelo SAnz, Raul, Maida, nietos Dario, Lucas, MAtías, Milagros y Aneglica, bisnietos Valentina, Malena, Benicio, Matilda y Maitena. Sus restos serán inhumados hoy 17 hs cem. Jardin del Sol.

MONTENEGRO, EDBERTO ARALDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Sus primos Jorge R. Trejo , Walter E. Trejo, Lidia S. del Valle Trejo y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, EDBERTO ARALDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Empleados de la Secretaría Electorial Nacional participan con profundo dolor el fallecimiento del padre político de la compañera Kelly y abuelo de Virginia. Se ruega una oración en su memoria.

MONTENEGRO, EDBERTO ARALDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. El Sr. administrador, subadministrador y síndico de la Caja Social, funcionarios, autoridades y empleados participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su compañero de trabajo, Sr. Daniel Montenegro.

MONTENEGRO, EDBERTO ARALDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Tus vecinos y amigos Negro Gomez y flia, participan y acompañan a sus familiares en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín del Sol.

VILLALBA BIANQUIERI, KAREN VANINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/07/17|. Sus tios Cuca, Guido, María de los Angeles, Susana, Héctor y su primo Joaquin Vega, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio Jardín del Sol.

Invitación a Misa

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

FREILLE, ABRAM ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/17|. La comunidad educativa de la Esc. Nº 243 Manuel Alberti acompaña con profundo dolor el fallecimiento del padre de su colega Prof. Ariel Freille y flia. Ruega una oración en su memoria.

JULIÁN, ALDO ALFREDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Gladys B. de Figuera, sus hijos Miguel, Martin, Mariano, Ana Marcelo Figueroa y sus respectivas flias., acompañan en tan dificil momento a sus familiares. Elevamos oraciones en su memoria.

JULIÁN, ALDO ALFREDO DR. q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Miguel González Pérez, Natividad Nassif y sus hijos acompañan en este momento de gran tristeza a sus hermanos y demás familiares. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LUNA RUEDA, FRANCISCA ANELEY (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. La comunidad educativa del colegio secundario San Antonio de la localidad de Choya participa con dolor el fallecimiento de la sobrina de la profesora Marcela Rueda. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.

MARTÍNEZ, DOMINGO HECTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Su esposa Martha L. González. Sus hijos María Marta Martínez, Mario Alejandro Martínez, Héctor José Martínez. Sus hijos políticos María Ximena Della Rosa, María Sabrina Bertero y Pablo Ibarra; y su nieta Agustina Martínez. Sus restos serán inhumados 11 horas en el cementerio Cristo Rey de Fernández. COBERTURA IOSEP. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE. LA PLATA 162. TEL 4219787.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Su sobrino José Aranda, su esposa Moni y sus hijos Santiago, Octavio y Renata lamentan con profundo dolor el fallecimiento del tío "Hito" y piden elevar una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Cristo Redentor de Fernández.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Grego López y Chicha, sus hijos: Gugu, Pinino, Dani y Javier y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Alberto "Beto" Celario su esposa Coca sus hijos Claudio Alberto y Exequiel, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Carlos García y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Comisión directiva, sub comisiones apoyo, socios y jugadores del Club Sportivo Fernández, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oracions en su memoria.

MARTÍNEZ, DOMINGO HECTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Amigo querido descansa en paz. siempre te recordaremos, tus visitas y largas charlas para siempre en nuestro corazón :Gringo, Federico y Analia Monti participan su fallecimiento. Que el Señor le de descanso eterno.

MARTÍNEZ, DOMINGO HECTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. José Della Rosa, esposa hijos, hijo políticos, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Ñato. Tu destino fue un viaje en silencio, pero quisiste ir como fue tu vida. Sí Señor, aquí estoy, acepto tu llamado, dejo todo y voy con vos. Que el Señor Jesús misericordioso te reciba en sus brazos y te colme de paz y amor; Encienda la luz que no tiene fin y te guie por el sendero eterno, hasta la morada que te preparo, mas allá del sol. Tus amigos y compañeros Rossi y Miguel Herlan; sus hijos Silvina, Ma Fernanda y Ma Fátima y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento acompañan a su familia en este duro momento.

MARTÍNEZ, DOMINGO HECTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Osvaldo Aranda, Bety, sus hijos José, Lorena, Moni, Manu y sus nietos Santy, Oti y Reni participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Cristo Redentor de Fernández.

MARTÍNEZ, DOMINGO HECTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Sus cuñados Elsa, Chacho, Bety,Chicha, Hilda, Coca, Lito y Kitolo Gonzalez lamentan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MARTÍNEZ, DOMINGO HECTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Carlos García, su esposa Chicha y sus hijos Federico y Carlos, su hija política Ema Griggio y su nieta Leonella, lamentan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Cristo Redentor de Fernández.

MARTÍNEZ, DOMINGO HECTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Daniel González .su esposa Patricia y su hijo Gabi participan con profundo dolor sul fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Cristo Redentor de Fernández.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. José Ramón (Titi) Rodríguez, esposa Deli e hijos Ramón, Gustavo, Guillermo, Héctor y Ricardo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Luis Alberto Fernández (Lucho) y familia, participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor y la resignación. Se ruega una oración en su memoria.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Luis Uliana y esposa; Mechi, Martin y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Su amigo Miguel Ángel Gómez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

BLÁZQUEZ, LORENZO (Neca) - BLÁZQUEZ, MARÍA (q.e.p.d.)|. El tiempo pasa pero los recuerdos quedan plasmados en las enseñanzas que nos dejaron ustedes, nuestros padres, Lorenzo (Neca) y María. Olvidarlos imposible, viven en nuestros corazones. Invitamos al oficio religioso por Lorenzo (15 años) y María (4 años) en la Iglesia San Isidro Labrador de Forres el domingo 30 a las 20 hs. Sus hijos Rubén, Mabel, Omar, Vitin y sus respectivas familias.

LUNA DE GIGLIO, SIXTA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Cerca, bien cerca estoy en algún lugar, no pueden tocarme, así como no se puede tocar el amor, pero se pueden sentir, no se puede separar lo que se ata de corazón; solo muere quién es olvidado. Tus nietos Gissele, Lourdes, Manin, Tomás, Carla y Leandro; tu hijo, hija política y tu esposo, a nueve días de tu partida Pochita querida, oficiaremos una misa en tu memoria. hoy a las 18 en la Capilla San Pedro - Beltrán.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

IBARRA, REIMUNDA (q.e.p.d.) Falelció el 31/7/13|. Tus hijos que te aman y extrañan. Tus hijos Guillermo, Lore, Fabiana, Sandra, Teresita, tu bisnieta Martina, tu esposo Cristobal, tu nuera Natalia y demás fliares. invitan al responso que se realizará al cumplirse 4 años de su fallecimiento el día lunes 31 a las 10 hs en el panteon familiar del cementerio de Fernandez. Se ruega una oración en su memoria.