Stamateas: “Somos analfabetos en la inteligencia emocional”

Hoy 22:33 - “Los argentinos tenemos un enorme potencial, nos ha pasado de todo y siempre seguimos adelante”, asiente el reconocido psicólogo, pastor y conferencista Bernardo Stamateas, que busca las palabras precisas y la metáfora adecuada para ejemplificar alguna situación conflictiva y plantear una posible solución. Invitado por la Fundación Conciencia y Acción Ciudadana, en el marco del espacio de “Creo Santiago”, el especialista dialogó con EL LIBERAL, sobre “los nudos mentales”, aquellas ideas que “no nos permiten avanzar, y nos mantienen estancados, porque la calidad de los pensamientos es la calidad de vida que tenemos”, explica, al ahondar que “cuando los pensamientos son tóxicos o de mala calidad vamos a tener una conducta acorde con esos pensamientos”. Su nombre es referencia obligada en las conferencias y simposios a la hora de hablar de liderazgo y superación personal, por eso, ejemplifica el gran esfuerzo que impulsan los emprendedores como símbolo de “desarrollo, confianza y éxito”, iniciativas las cuales muchas de ellas están hoy en auge en el país. “Nadie llega a la cima solo, sino en equipo. Para ser un buen emprendedor siempre es bueno buscar buenos mentores, porque siempre hay alguien que llegó a donde uno quiere estar, y tiene que buscarlo donde esa persona está e inspirarme, aprender y seguir adelante imponiéndome desafíos”, remarcó. “Sueños, metas, objetivos, propósitos, ideas y éxitos”, son algunas de las palabras que Stamateas no se cansa de repetir, y que recomienda “incluirlas siempre en el diccionario de la vida de cada uno”. Ud. que es un optimista de los sueños grandes, ¿cómo se debe actuar para hacer crecer nuestro potencial? -Los argentinos tenemos un enorme potencial, nos ha pasado de todos, pero seguimos adelante, eso se llama resiliencia, nuestra capacidad de rebotar y transformar las cosas malas que nos han pasado en crecimiento, en optimismo, en motivación, algo que no hay que perderlo, a pesar de que hay determinadas circunstancias externas que no la podemos controlar, pero siempre podemos hacer algo. Uno de los signos de la salud mental, es pararnos y pensar en lo que puedo hacer frente a una determinada circunstancia. Si tengo miedo a perder mi trabajo, debo pensar qué puedo hacer, pero nunca quedarme y menos rendirme. Los problemas se resuelven actuando, no pensando. Hay que pararse siempre en la fortaleza y en lo que podemos hacer, no anular totalmente nuestra proactividad en pos de que el salvavidas vendrá desde afuera, tener que reclamarlo, pero mientras tanto, hay que hacer todo lo que está a nuestro alcance. ¿De qué depende potenciar nuestra capacidad sin caer en una mirada pesimista? -Siempre va a depender del nivel de introspección, de autocritica, que es uno de los signos más importantes de la salud mental. Si uno le marca algo a un compañero y se ofende, claramente le falta autocritica. Uno debe ser un investigador privado de su propia conducta ¿qué tengo que ver yo en lo que me está pasando? Cuando una pareja pelea, por ejemplo, cada uno debe ver el cambio que debe hacer, y de ahí se produce el crecimiento. Siempre es bueno reconocer cuales son las fortalezas y debilidades de cada uno. Cuando gestiono ambas, como sé lo que no puedo, debo pedirle a otro que me enseñe a hacer lo que no puedo o no sé. Uno puede ser un diez en un área, y en otras, tener debilidades, entonces es importante pedir ayuda. Buena estima es saber qué puedo y qué no puedo. ¿Cuánto sabemos los argentinos de inteligencia emocional? Muy poco. Somos analfabetos en la inteligencia emocional. Las emociones se transforman en tóxicas cuando les damos rienda suelta. Por ejemplo, la persona que dice: “Yo expreso todo mi enojo, por eso no me voy a infartar nunca”. Y ésa es justamente una actitud tóxica, darle rienda suelta. O aquel que reprime su emocionalidad y dice: “Yo no me enojo nunca”. Cuando aprendemos a expresar nuestras emociones, a ponerlas en palabras para que tengan un sentido que nos ayude a crecer, entonces las estamos gestionando inteligentemente. Eso se llama inteligencia emocional. Nosotros podemos tener una gran habilidad técnica, pero una baja habilidad afectiva, y en el trabajo te contratan por tu capacidad y te despiden por tu carácter. Si yo no sé llevarme bien con mi jefe, con mis pares y subalternos, aunque me haya capacitado y sea un experto, me van a terminar echando, entonces, siempre llega a más el que aprende a relacionarse con lo demás, por lo tanto, necesitamos habilidades técnicas como afectivas. ¿Esa sería la clave para el éxito personal y también el crecimiento de la empresa en la que nos desenvolvemos? -Totalmente, nos gusta la gente que nos hace sentir bien y nos reconoce. Nos gusta la gente que tiene emociones positivas. Somos seres emocionales que pensamos, no somos seres racionales que sentimos. ¿De qué otro modo se puede aprender a ser más positivos y no caer en la tristeza por el fracaso? -Todo lo que podamos aprender de los errores, para no repetirlos, de lo que leamos, de la conexión positiva con los amigos, de la terapia personal, son habilidades que nos permiten llevarnos mejor con los demás y con nosotros mismos. La inteligencia emocional es la suma de dos inteligencias: la intrapersonal, que es conocerse a sí mismo, y la interpersonal, que es aprender a llevarse bien con el otro. ¿Funciona para el éxito personal el libro de autoayuda? ¿Qué espera encontrar la gente en este tipo de libros? -Y la gente consume mucho los libros de autoayuda porque está buscando cómo resolver el ataque de pánico, cómo llevarse mejor con los hijos. No quiere ya grandes teorías y debates, sino más bien aspectos prácticos. Dentro del género de la autoayuda encontramos libros de fundamentación científica y otros que dicen “amate, cuidate, respirá profundo y sé feliz…” uno tiene que tener el discernimiento para buscar los que tengan la mayor solidez científica y la practicidad para seguir avanzando. Por ejemplo, todos mis libros trabajan sobre la inteligencia emocional: cómo conocerse a sí mismo y cómo llevarse bien con los demás. ¿Qué cree que tienen sus libros para haber alcanzado exitosas cifras de ventas? -Mi intención al escribir es que los libros sean un material sencillo, fácil de comprender, para que todo aquel que los lea sepa de qué se está hablando en ellos. No pretendo impresionar a nadie. No intento descubrir ni inventar nada, tampoco redactar textos académicos. Sólo busco brindar ideas que por diversas razones se pueden haber vuelto invisibles para la gente e invitar a mis lectores a pensar. E s psicólogo, sexólogo, escritor, músico, pastor… ¿Cómo conviven tantas profesiones en una sola persona? -Tengo los mismos problemas que todo el mundo (risas). Me gusta estudiar, leer, y por sobre todas las cosas soy un apasionado del potencial humano. Creo que todos tenemos una caja de recursos y podemos construir hacia adelante cosas grandes. ¿Qué le aconsejaría a los santiagueños que buscan superar sus propias barreras y no encuentran el medio propicio para hacerlo? El primer consejo es recordar las batallas ganadas, mirar para atrás todas las crisis que pasamos y qué hicimos para superarla, es decir, pararnos en nuestras fortalezas. El segundo paso, sería construir cosas grandes mirando hacia adelante. No desear y estar muerto, es lo mismo. El tercer paso es invocar a Dios en nuestros sueños, un Dios que nos quiere, que nos regaló esta gran pelota de barro llamada tierra, y nos dio la vida y está de nuestro lado. El cuarto consejo fundamental es trabajar en equipo, nadie llega a la cima solo, sino en equipo. Y el quinto consejo será buscar buenos mentores: hay alguien que llegó a donde quiero estar, buscarlo donde está, inspirarme, aprender y seguir adelante, es el gran desafío para el crecimiento.