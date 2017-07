Hoy 22:44 - Envidio a la gente que ama la música. Yo nunca pude, así tan fácilmente, amarla. No sé tocar instrumentos, no distingo las notas musicales, no soy una experta como la mayoría de mis amigos. En mi familia (no sé si en todas) la costumbre era agarrar un disco y escucharlo por días, incluso meses, hasta que la cinta se rompía o el CD empezaba a saltar. Esa no era una relación de amor, sino de exigencia. Lo que tengo con la música (la ocasión me obliga a tratar de definir) es una conversación. Y mis diálogos internos no son apacibles. Hace unos años tuve una relación de esas de madrugada. Las despedidas eran distantes, tenía que bajar sola, con los reflejos infinitos en el ascensor, y esperar a que algún desconocido me abriera la puerta de su edificio. El regreso era siempre igual, aunque no me gustara caminar por los mismos lugares. Me ponía los auriculares y dejaba que suene “El diluvio y la pasajera”. La ciudad me protegía con su silencio, sus luces perdidas y sus perros callejeros, la única compañía verdadera en esas horas. “Si ya no la esperan a cenar en casa debe ser porque se marcha y nunca regresa por la noche; sin embargo, por las mañanas amanece en su cama”, me cantaba, de alguna manera, Luis Alberto Spinetta, con su voz de otra galaxia y sus letras inspiradas en leyendas lejanas. Era una apelación, no sé, un reclamo que se sumaba al mío: ¿qué hacía otra vez diciendo a todo que sí? Mientras avanzaba por las cuadras sombrías, empezaban los acordes pesados de “Suspensión”. Y él me explicaba: “nunca estuve aquí, querida, nunca estuve aquí y nunca estaré”. Yo seguía caminando por la noche ignorando -a propósito- que ese disco se llamaba Invisible y que eso era todo lo que quería ser; ignorando -a propósito- que una vez que lo conseguís ya no es posible el regreso a casa.