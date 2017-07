¿Cómo prevenir el desarrollo de la demencia vascular?

Hoy 22:53 -

La demencia vascular se desarrolla tras haber sufrido un accidente cerebro-vascular (ACV), por lo tanto, para prevenir la demencia vascular se deben tener en cuenta ciertos factores que aumentan el riesgo de sufrir isquemia o hemorragia. Existen circunstancias de riesgo que no es posible controlar, tales como la edad, el sexo (los hombres padecen esta patología de manera más frecuente que las mujeres), las características genéticas, o alguna enfermedad como el cáncer o las enfermedades autoinmunes. No obstante, se pueden tener en cuenta otras medidas que promueven una vida más saludable:  No fumar ayuda a prevenir la demencia vascular.  Tomar medidas de control de la presión arterial como la dieta o los medicamentos prescritos para esta finalidad.  Realizar ejercicio físico, evitando mantener una vida sedentaria.  Evitar las comidas con mucha sal.  No consumir alimentos con grasas saturadas o hidrogenadas.  Mantener un peso adecuado.  Comer frutas y verduras que aumenten el potasio. Descubre estos alimentos y sus vitaminas para el cerebro.  Reducir el consumo de alcohol, dadas las consecuencias del alcohol en el cerebro.  Controlar el nivel de colesterol a través de la alimentación y los medicamentos, si son necesarios.  Reducir el consumo de alimentos de origen animal y de aquellos que contengan queso, crema o huevos.

Expectativas (pronóstico)

Se puede presentar algo de mejoramiento durante períodos de tiempo cortos, pero el trastorno generalmente empeorará con el tiempo.