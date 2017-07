Rocío Marengo: "Soy una persona sana"

30/07/2017 -

¿Más lejos de los escándalos y más cerca de buscar trascender por lo que haces?

-En realidad, nunca busqué alejarme ni acercarme a los escándalos. Es parte de esto y es lo que ellos quieren mostrar. Mi carrera siempre fue un 90% de laburo y un 10% de problemas. Ellos muestran ese 10% yo estuve siempre tranquila porque detrás de una pelea que hablan de mí en la tele había un montón de laburos que nadie hablaba.

¿Cómo vives este presente fructífero en Chile?

-Estoy atravesando por un gran momento. Trabajo en ese hermoso país desde hace quince años. He viajado mucho. Me he quedado por etapas. Ahora, desde hace un año que estoy instalada en Chile. Mi prioridad está en trabajar allá.

¿Cómo ha sido tu experiencia en el reality de TV "Doble Tentación"?

Maravillosa. El reality ha sido un éxito. Entonces, estoy aprovechando este gran momento. Y estoy muy agradecida a los productores de ese programa por confiar en mí, por haberme permitido ser parte de este destacado ciclo. Hace poco terminé el contrato con el canal que producía el reality. Ahora, renové mi contrato y arranco, como panelista, en un magazine, que se emite de lunes a viernes, por la mañana.

¿Nuevos desafíos que te has planteado en este andar por el país vecino?

-El gran logro, en este gran desafío, es estar trabajando en un país que no es el mío. El desafío es estar lejos de mi familia y de mis amigos. El desafío fue también armarme de cero tanto en el entorno como en los contactos laborales. Fue un volver a empezar. Si bien en la Argentina tenía mi nombre y mi laburo, no por eso quería desechar las ofertas laborales que me hacían desde Chile. No muchas modelos logran permanencia y trascendencia.

¿Qué es lo que crees que hiciste para alcanzar ese objetivo?

-Como en todos los trabajos, yo creo que se debe a la constancia, al esfuerzo y la dedicación. Para alcanzar el objetivo que uno se propone también hay que ser responsable, ordenada en todo. Soy una persona sana, tengo siempre a mi familia al lado. Nunca me creí nada, ni lo bueno ni lo malo. Sé quién soy, sé de dónde vengo y la tengo claro. Tengo a los amigos de toda la vida, como "Paco" Pérez Nazar (productor de la gala de los Martín Fierro Federal). "Paco" fue el primero que me llevó a Santiago. Hoy, después de veinte años, seguir siendo invitada, por "Paco" en este caso, es un orgullo.