Analizan posible exclusión de Menem como precandidato

Fotos MANCHA. Tonelli recordó que Menem está condenado por contrabando de armas.

30/07/2017 -

El diputado de Cambiemos, Pablo Tonelli, se manifestó a favor de una posible exclusión del expresidente Carlos Menem como precandidato a senador por La Rioja, al considerar que "sería saludable" que la Cámara Nacional Electoral (CNE) avanzara en ese sentido luego de las impugnaciones que recibió la postulación del ex mandatario.

Tonelli sostuvo que si la CNE "aplicara el precedente" del ex gobernador correntino Raúl Romero Feris, quien no pudo asumir una banca en el Senado por distintas causas judiciales, el exmandatario "debería ser excluido y no debería ser candidato" para renovar su escaño.

"En términos personales, opino que eso sería saludable", señaló el legislador y recordó que, en 2002, Romero Feris "no tenía una condena firme" sino "varios procesamientos, y eso es lo valioso del precendente: el hecho de que no hubiera una condena firme".

Para Tonelli, "si se aplicara con rigor ese precedente, la Cámara debería excluir a Menem de la posibilidad de ser candidato, y yo estaría muy de acuerdo".

En declaraciones a radio Belgrano, desestimó que el rol de Menem en el Senado beneficie a Cambiemos, al evaluar que "estas cosas tienen que ser resueltas con un parámetro distinto de utilidad o conveniencia, sino en términos éticos y morales".

"Un expresidente condenado por algo tan grave como haber contrabandeado armas a un país que estaba en guerra es una cosa espantosa", dijo Tonelli sobre Menem y reiteró: "Me sentiría bien si fuera excluido de su candidatura".