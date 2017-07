Ventura: "La entrega de los Martín Fierro Federal ha sido un verdadero éxito"

30/07/2017 -

Por Emilio Jozami | De la Redacción de EL LIBERAL





Luis Ventura, presidente de Aptra, calificó de un "verdadero éxito" la entrega de los Martin Fierro Federal 2017, que se realizó anoche en el Hotel Amerian Carlos V, de Las Termas de Río Hondo. "La presencia de figuras consagradas, la masiva concurrencia de gente y la asistencia de colegas de gran parte del país marcó, sin duda, una hermosa y exitosa gala", destacó el periodista, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL.

"Me pone muy contento esta respuesta de todos los sectores. El premio está creciendo y la fiesta también. Eso me enorgullece y me marca un camino a seguir. Es por eso que agradezco a todos los que hicieron posible que esta velada sea gloriosa", destacó. Ventura le atribuyó una vital importancia al apoyo que tuvo la organización de los Martín Fierro Federal 2017, de parte del Gobierno provincial, para esta fiesta glamorosa que se concretó por cuarta vez en la "Ciudad Spa".

Puntualizó también la "extraordinaria infraestructura con que cuenta el Hotel Amerian Carlos V", que dirige el Lic. Gustavo Ick. "El productor santiagueño, "Paco" Pérez Nazar, volvió a tener una mejor estructura aquí. Entonces nosotros, de acuerdo con el derecho que adquiere de televisar el evento, nos abrazamos y seguimos su decisión. Me parece que Las Termas de Río Hondo, desde la llegada a su plaza ha crecido turística y estructuralmente. Y eso me pone muy contento", reflexionó Ventura.

Además, confirmó que a fin de año, la institución que preside entregará el Martín Fierro Solidario y el Digital. En cuanto a este último, puntualizó: "Nos permite ingresar a un nuevo formato, a una nueva manera de ver los medios de comunicación y que tiene que ver con la dimensión del mundo digital. Esto nos obliga a generar rubros que, a lo mejor, en otros Martín Fierro no existen. Vamos a tratar de hacerlo con participación del público para que también participe de la votación a través de las redes y que sea el que decida el destino de cada premio".

Gran participación

Por su parte, Francisco Pérez Nazar, productor de la gala de los Martín Fierro Federal destacó el apoyo brindado por la "gobernadora Claudia de Zamora y el senador nacional Gerardo Zamora. Sin el apoyo de ellos no hubiese sido posible realizar esta gala que realizamos en el prestigioso Hotel Amerian Carlos V, de Las Termas de Rio Hondo".

"Me siento muy feliz por el extraordinario resultado que hemos alcanzado, tanto desde la presencia de las figuras y, esto es para destacar, la extraordinaria participación de la gente", resaltó Pérez Nazar a EL LIBERAL.