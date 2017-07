El piloto trabajó publicitando hasta un circo

Fotos EVOLUCIÓN. En abril se le presentó la gran oportunidad para trabajar con el empresario.

Matías Ronzano es un piloto que se considera "recién empezando" en su profesión. A fines de abril arrancó con el trabajo con Ignacio Aristi, "una gran oportunidad que le surgió y en la que todos lo apoyamos. El decía, yo, que recién empiezo y me está surgiendo esto. Y bueno, ¿a qué le tenés miedo? si se te presenta la oportunidad, tenés que hacerlo... (Estaba) feliz con eso, muy contento, muy agradecido. Me decía que estaba feliz (por la posibilidad de pilotear el avión Mitsubishi de Aibal). Me decía Gorda, pensá que hay gente que está años y años y años y trabajando de una cosita y de otra buscando y no le surgen estas posibilidades y a mí me surgen. Me decía eso, cuando las primeras charlas con la empresa me decía, ¿y lo hago o no lo hago? ¿Será para mí?", recordó su esposa, Angie Barbero.

Rememoró la pareja que el piloto inició su acercamiento a los aviones a través de los modelos a escala. "El club de aeromodelistas fue su primer acercamiento a los aviones, su primera posibilidad de tener un avioncito cerca, que está todavía en el lavadero de casa.

Después, más grande, comenzó a trabajar para tratar de juntar sus primeros pesos para conseguir la primera licencia de piloto privado.

"Estaba y creo que está muy contento. Su primer trabajo después de hacer la licencia comercial, que es la que necesitan para trabajar (...), fue con el Circo Rodas, la gente lo adora. Arrancó volando allá cerca de Bolivia, recorrió toda la Argentina. Estaba feliz. Más allá de que lo hizo por juntar la mayor cantidad de horas (de vuelo) posible. Hacía publicidad sonora del circo. Esa fue su primera felicidad", relató su esposa.

"Después le surgió la oportunidad de trabajar en Pehuajó, que sé que habló y habló muy bien. Ese trabajo también le abrió muchas puertas, un gran crecimiento. Y ahora con este último trabajo que hace unos cuatro meses había arrancado, estaba muy feliz también porque el avión, como hablan entre ellos, era de otro nivel; un avión más grande, más preparado. Además ya con nuestra beba, que es otra cosa, otra situación, a él le daba mucha fuerza y ganas de progresar por ella", sintetizó.