Fotos Morales aseguró que el gobierno jujeño garantiza "la vida y la integridad" de Milagro Sala

30/07/2017 -

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, aseguró que su administración está dispuesta a "garantizar la vida y la integridad" de la dirigente social Milagro Sala, detenida desde 2016 en el penal de Alto Comedero, en respuesta a la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que solicitó "medidas alternativas a la detención preventiva tales como el arresto domiciliario o bien que pueda enfrentar los procesos en libertad con medidas como la fiscalización electrónica". A través de las redes sociales, Morales difundió un comunicado publicado en la página web del Gobierno de Jujuy, en el sostiene que en la resolución de la CIDH "se solicita al Estado Argentino que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de la señora Milagro Sala, sin hacer lugar al pedido de liberación efectuado por el Cels, Amnistía Internacional Argentina y Andhes". Integridad personal "Sin perjuicio de que la resolución emitida por la CIDH, convalida la actuación de la Justicia provincial con relación a la prisión preventiva, avocándose sólo a la situación de la integridad personal de la señora Sala por presuntos actos de hostigamiento en su contra, desde el Gobierno de Jujuy, en lo que es de su competencia reafirma su compromiso de garantizar la vida y la integridad personal de la señora Sala", enfatizó el comunicado. Causa de corrupción El mandatario jujeño posteó el link de una nota de su autoría publicada en el diario Clarín en enero pasado en la cual remarca: "Milagro Sala se robó todo, muchachos". "Milagro Sala no tiene nada que v e r con Leopoldo López, Milagro Sala se robó todo muchachos, no tiene nada que ver. Acá el país ha visto cómo se llevaban bolsos con dinero a la casa de Milagro Sala, está en prisión por la causa de los 29 millones de pesos, por causa de corrupción, no está presa por el acampe", indicó Morales en ese texto. Así, la CIDH le solicitó al Estado argentino "medidas alternativas a la detención preventiva" de la dirigente social Milagro Sala.