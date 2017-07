Pronostican una semana caliente y de fuego cruza

30/07/2017 -

El lunes o martes, la fiscal Andrea Juárez solicitaría que el individuo sea trasladado desde el sanatorio a un comisaría común.

"Lo sabemos; vea, la salud de mi cliente no es un detalle menor. No lo llevarán fácilmente, porque hay informes médicos sobre los que se resolvió su internación. En la Comisaría Octava dormía en el piso. Tiene artritis, añádale frío e imagine las consecuencias", sugirió el letrado. "Somos respetuosos de la Justicia, pero que alguien nos diga ¿dónde están las lesiones y amenazas?. No está descripta su conducta y los delitos endilgados son atípicos, porque jamás existieron", enfatizó Brandán.