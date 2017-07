"Estoy viviendo una pesadilla; jamás atentaría contra la vida de mis tres hijos, ni la propia"

Fotos INSTRUCCIÓN. La fiscalía solicitaría cambio de detención a una comisaría.

"Aquí me tiene internado, enfermo y sin lograr despertar de esta pesadilla: tendré mis defectos, pero no soy violento, ni jamás atentaría contra la vida de mis tres hijos, ni la propia".

Así se manfestó el empleado del Pami acusado por su ex pareja de amenazarla: "No puedo hablar mal de la madre de mis hijos..."

El hombre cayó preso el 16 de julio en Yutu Yacu, momenos antes, su ex lo denunció, tras recibir un mensaje por whatsapp de su hija de 10 años en el que la niña le habría advertido: "Mi papi quiere estrellar el auto contra un camión; no nos esperes".

Vuelta de Salta

Pero el hombre dice que se entendió mal el mensaje. "Ese día, volvíamos con mi hija y una sobrina de Salta. Fuimos porque mi hija sufre de tiroides. Mi hija escuchó mientras discutíamos con su mamá y le escribió: ‘Mami, deja de discutir con el papi que vamos a chocar con algún camión’", dijo el hombre.

"Me puse mal porque mi ex pareja me venía diciendo que al llegar, debía dejar a la nena y me buscara dónde vivir. No vuelvas, no tienes lugar en casa porque ya no somos familia, me escribió", dijo.

"El 16 de junio habíamos terminado 15 años de matrimonio y 10 de novios. La madre de mis hijos me exigió dejar el hogar", detalló.

"Le pedí tiempo, pero en todo momento me reitera que me debo ir de la casa. Entre el 4 y 8 de julio un amigo me alojó en su casa y tengo 2 exposiciones reservadas en la policía".

Artritis reumatoidea

Junto con su abogado, Sergio Brandán, el detenido recibió a EL LIBERAL, internado, ya que sufre artritis reumatoidea.

"Me acaban de realizar un examen psiquiátrico. Los profesionales sabrán advertir que no hay nada oscuro en mi personalidad. Sólo soy un hombre en proceso de divorcio, cuyo sólo objetivo es evitarles daños a sus hijos", proyectó. Amplió: "Soy la real víctima. Me acusan de enviar gente a perseguir a mi ex esposa y de mantenerla encerrada. Hay amigos en común que podrán relatar cómo fue nuestra vida; nunca me interpuse en su crecimiento. Por el contrario, la respaldé cuando empezó a estudiar y se convirtió en ingeniera", subrayó.

Proceso legal

"Sin entender bien por qué, me detuvieron el 16; el 21 me indagaron y acusaron de violento y amenazador. Ahora sé que estaré detenido al menos unos 17 días. Lo ha resuelto la Justicia y confío en que mi abogado demostrará que todo esto es injusto. Estoy internado, pero únicamente deseo que mis hijos estén bien. Tengo miedo de perder mi trabajo, no por mí, sino por ellos", confesó.