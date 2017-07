Que San Martín sea una fiesta

Fotos SUEÑO. Chacarita, el equipo de Walter Coyette, tratará de hacerse fuerte en su cancha para conseguir el objetivo de regresar a la máxima categoría.

30/07/2017 -

Chacarita será local ante el campeón Argentinos Juniors con la notable oportunidad de concretar su regreso a la Primera División luego de siete años de ausencia en caso de lograr una victoria, en el cotejo más relevante de los que se jugarán hoy por la 46ta. fecha del certamen de la Primera B Nacional.

Chacarita será local ante Argentinos desde las 15.35 en su estadio de la localidad bonaerense de San Martín, con el arbitraje de Juan Pablo Pompei, en tanto que a la misma hora jugará, en Puerto Madryn, Guillermo Brown, el otro equipo con posibilidades de alcanzar el ascenso, ante Boca Unidos de Corrientes, con Fernando Echenique como referí.

Chacarita sabe que será difícil la empresa de vencer a Argentinos (siete fechas sin derrotas), que es el campeón y por lejos el mejor equipo de la temporada tanto en lo individual y colectivo, pero todo depende de sus propias fuerzas ya que tiene 76 unidades y Guillermo Brown 74.

Si el "Funebrero" gana poco importará lo que suceda en Chubut y el equipo que dirige Walter Coyette volverá a la "A", incluso si iguala dependerá de que Guillermo Brown le gane a Boca Unidos en el sur.

El mayor adversario de Chacarita serán su propia ansiedad, además de tener al campeón enfrente, pero la tendrá más complicada Brown, que en su cancha tiene un invicto de 10 compromisos, porque no depende de sí mismo y el triunfo no le garantiza el ascenso.

Boca Unidos apenas alcanza el 36 por ciento de eficacia en el certamen y de visita apenas consiguió el 29 por ciento de los puntos y de haber cierta lógica los chubutenses deberán sumar de a tres y ponerle mucha presión a Chacarita.

Hoy además jugarán, para completar la programación, los siguientes partidos: Crucero del Norte vs. Gimnasia de Jujuy (a las 15), Douglas Haig vs. Juventud Unida (15) y Atlético Paraná vs. Santamarina (19).