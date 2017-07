Consejos sobre cómo prevenir la enfermedad en sus tipos A, B y C

Fotos MEDIDA. La vacuna contra la hepatitis A y B se encuentra en el Calendario Nacional de Vacunación del Ministerio de Salud de la Nación.

30/07/2017

En el caso de la hepatitis A y B existen vacunas para prevenirlas, que forman parte del Calendario Nacional de Vacunación, mientras que no hay vacuna contra la hepatitis C. Frente a esta realidad, además de la aplicación de las dosis indicadas en el esquema sanitario vigente, y los especialistas sostienen que hay cuestiones que contribuyen a prevenir la enfermedad y su propagación: la hepatitis B no se transmite por medio del agua o la comida, ni tampoco por estornudar, abrazar, toser.

En este caso y en el de la hepatitis C, lo que hay que tener en cuenta es: evitar compartir artículos personales tales como cuchillas de afeitar o cepillos de dientes. No compartir agujas para inyectarse drogas u otros equipos para drogas (como pajillas para inhalarlas).

Limpiar los derrames de sangre con una solución que contenga 1 parte de lavandina por 9 partes de agua. No hacerse tatuajes ni perforaciones (piercing) en el cuerpo con instrumentos que no sean descartables o esterilizados.