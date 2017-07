Destacan el valor de la detección temprana para tratar la hepatitis

30/07/2017 -

Con motivo de haberse recordado el Día Mundial de la Lucha Contra la Hepatitis, desde la cartera sanitaria destacaron la importancia de la detección temprana de la enfermedad, para que los tratamientos sean efectivos.

En la Argentina, las hepatitis afectan a unas 900 mil personas y los especialistas advirtieron que 6 de cada 10 argentinos desconocen que son portadores del tipo C de la patología, que es curable en el 95% de los casos.

La hepatitis C, que se detecta mediante un test y no se previene por vacunación, afecta a 400 mil personas en el país, reportó la Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades del Hígado (Aaeeh) en un informe difundido en el marco del Día Mundial de Lucha contra las Hepatitis Virales. La patología en su tipo C constituye la principal causa de cirrosis, cáncer de hígado, falla hepática y trasplante de hígado, por lo que especialistas destacaron la importancia de su detección en forma temprana para evitar daños sobre el órgano.

Explicaron que el número de personas afectadas por la hepatitis C "es equivalente a 4 ó 5 estadios de fútbol repletos".