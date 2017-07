Bruno Arias, innova en el canto folclórico

30/07/2017 -

El músico y cantautor jujeño Bruno Arias desembarcará el martes 1 de agosto en Buenos Aires con la segunda entrega de su peña folclórica y la promesa de escapar a las estructuras, con invitados especiales, baile, concursos y las tradicionales empanadas norteñas.

La carrera de Bruno Arias fue encontrando nuevas formas a lo largo de los años. Su primer trabajo vio la luz en 2005, a sus 26 años, y lo tituló "Changuito Volador", tal vez porque deja sobrevolar la inocencia y muestra su provincia desde el paisaje y desde el bailecito.

‘El derecho de vivir en paz’, el más reciente y quizá el álbum más combativo de su discografía, fue lanzado hace dos años y además de mantener presentes a dos docentes desaparecidas, le hace frente a problemáticas sociales como la mortalidad infantil y la mega minería a cielo abierto.

¿Por qué organizar una peña en un boliche de Palermo?

Se trata de llevar el folclore a otros ambientes donde se escuchan otros tipos de música, que escape a todas las estructuras y que se genere un ambiente de buena onda y de música. Trato de que sea un espacio federal y de que exista la posibilidad de que toquen artistas de otras provincias. Lo que tiene la peña es que siempre tiene muchos invitados y en esos invitados siempre hay valores nuevos, artistas que no son conocidos y que yo siento que se merecen tener un espacio para mostrar sus composiciones. También me gustaría mezclar un poco la futura peña y que no sea sólo folclore, sino que haya también una banda de rock, de jazz, algo de fusión, reggae... Estaría bueno que no se considere a la peña como algo sólo folclórico.

¿En qué momento de tu carrera artística te encontrás hoy?

Estoy en un momento de cambio, de tratar de hacer algo distinto, no sólo seguir mostrando lo que ya conoce la gente de verme en los formatos de festivales. Quiero tratar de ir un poco más allá. Hace poco toqué con la Camerata Argentina, de Pablo Agri, en el Centro Cultural Kirchner, donde grabé algunas canciones con ellos, y también con la Orquesta de Cámara del Congreso, bajo la dirección de Gerardo Gardelín, y de eso va a tratar mi próximo disco.