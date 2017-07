Charlas instructivas a lo largo y ancho del país

30/07/2017 -

El cantante y compositor se dio un recreo entre las charlas instructivas que brindó en Santiago del Estero para artistas que publican su primer disco, en el marco de un ciclo de encuentros organizado por Sadaic, en una agenda cargada de presentaciones por distintos puntos del país. Lleva su voz y su experiencia.

Y en esta reconfiguración del sonido, ¿dónde queda el folclore?

El folclore es algo que tengo incorporado en los sentimientos más profundos, es algo que me sale naturalmente, pero la música es una sola para mí y no importa el género que sea. Nunca subestimo ningún género y ningún público y si tengo la posibilidad de tocar otros géneros o de invitar a otros artistas es muy enriquecedor e importante para que haya un cruce. Soy descontracturado y me permito más libertad para no tenerle miedo a los géneros, sin hacerme el roquero ni el tanguero. Hacerlo a mi forma.