A Abel Pintos le gustaría cantar con Marc Anthony y otros artistas, pero la condición ES SENTIRSE BIEN EN EL ESCENARIO

30/07/2017 -

De la misma manera en la que él genera con sus letras y su música el fanatismo de miles de personas, Abel Pintos confesó que hay artistas que logran conmoverlo y con quienes, sospecha que le gustaría hacer un dueto, en un futuro.

"Con Marc Anthony, Plácido Domingo, José Larralde, sospecho que me gustaría llegar a cantar juntos, pero digo ‘sospecho’ porque es fundamental para mí sentir que la persona, antes que el artista, me cae bien; y al mismo tiempo que yo le caigo bien a esa persona. Y la verdad es que no los conozco, y si los conociera y no sintiera conexión con ellos, preferiría seguir siendo un fan de ellos y ya; seguiría mejor comprando sus discos, sus entradas, no me gustaría compartir jamás algo tan sensible como lo es la música, para mí, con alguien con quien no siento el deseo de compartir algo de semejante sensibilidad, sobre todo porque no sería genuino para el público".

El hablar de su sensibilidad le permitió revelar cuál es su herramienta a la hora de componer. "Yo escribo canciones desde un lugar muy emocional, muy visceral. Cuando escribo me llevan 5 minutos plantear las letras, porque son como impulsos. Si tuviera que graficarlo, para mí escribir canciones es como esa necesidad irrefrenable que uno siente de romper en llanto o de reír a carcajadas en algún momento del día, por alguna situación que gatilló esa emoción. No es que uno tenga agendado nada, simplemente abrazo esa emoción que seguramente estuvo procesándose en mi interior, independientemente del contexto social o personal. A lo mejor estoy en un momento de inmensa alegría y la canción expresa algo nostálgico o melancólico. No hay una relación directa entre lo que estoy viviendo y lo que escribo, pero sí en lo que estoy sintiendo en ese momento".

Abel Pintos dio por primera vez un concierto en el Centro de Convenciones de Santiago de Estero, aprovechó la conferencia de prensa previa al show para compartir su impresión: "Lo visité apenas llegamos. Un productor me contó que era una vieja estación de trenes, y la transformación cultural de un sitio casi sin uso a un sitio que se usa mucho y que aporta a un espacio cultural con todo lo que eso significa, me pareció muy simbólico para el concierto. Cantar en un lugar que tenga mistica, historia, hace a la carga positiva del espacio y de lo que va a suceder en él. El jueves comenzamos la gira en Salta, en el Estadio Delmi, y al día siguiente estuve en Jujuy, en Palpalá, en sitios donde han sucedido muchas cosas. Llegar al Fórum, un lugar que conceptualmente es nuevo, pero que estructuralmente tiene mucha historia le da un peso a la sustancia de lo que es el show que preparé", contó Abel.