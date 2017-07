Luisana Lopilato: "No le tengo miedo a nada más"

30/07/2017 -

Después de lo que le tocó vivir con su hijo Noah, Luisana Lopilato no le tiene miedo a nada.

"Nada, nada. No le tengo más miedo a nada. Lo que antes pensaba que era importante, ahora ya no lo es. Te cambia la perspectiva cuando te pasan cosas así. Así que sí, siento que nada", enfatizó en una entrevista con Clarín.

Consultada si a esto lo tomaba como una ventaja, remarcó: "No sé si es una ventaja. Siempre lo tuve claro, igual. Desde que soy chica mis papás me criaron así. Me crié en un entorno muy humilde, donde todos los vínculos dentro de la familia son muy importantes. Entonces eso también es lo que quiero para mi vida. Y siempre tuve claro que me quería casar, formar una familia, tener hijos".

"Y te casaste con una persona que piensa muy parecido a vos", le remarcó Walter Domínguez, el periodista que la entrevistó.

"Mike piensa como yo. Y creo que es lo más importante, la familia, el amor. Después, el trabajo es una parte que me hace sentir mujer y que me gusta, lo disfruto. Me gusta actuar, por eso elijo los proyectos. Pero siempre basados en el tiempo familiar. Siempre que en mi núcleo estemos todos bien y juntos, lo hago. Si no, no puedo", destacó ella.

En la entrevista, realizada en Madrid (España), a Lopilato le consultaron acerca de la religión que practica. "Soy cristiana, no católica apostólica, y voy mucho a la iglesia, desde chiquita. La Biblia es la misma, pero nosotros tenemos pastor. La iglesia es parte de mi vida, me crié yendo allí con mis padres. La fe fue un apoyo fundamental en todo este proceso", consignó.

La familia

Lopilato dejó en claro que, para ella, lo más importante es la familia.

"Para mí lo importante es mi familia. No existe otra cosa. Me encanta ser actriz y creo que lo que me da ahora la profesión, después de todo lo que me pasó, es la posibilidad de ayudar a otros", indicó.

En cuanto a su alejamiento de la música, puntualizó: "Ya tenemos músico en casa. Me encanta la música, pero lo tomo más por la actuación. Si necesitan que haga un personaje que sea cantante, yo lo puedo hacer".