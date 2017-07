Aconsejan no quemar pastizales en baldíos para evitar incendios

Fotos RIESGO. En espacios abiertos o calles de los barrios, muchos vecinos queman basura y otros elementos.

30/07/2017 -

Ante los graves incendios ocurridos en la localidad de Sauce Bajada y que puso en riesgo una escuela y viviendas de la zona, personal de Bomberos y de Defensa Civil alertaron sobre el serio riesgo que representa la quema de pastizales o basura también en la zona urbana.

"Se aproxima agosto, un mes caracterizado por los vientos, y eso potencia el riesgo de que se produzcan incendios de proporciones, cuando no se controla el fuego. Por lo que se pide siempre a los vecinos que no realicen la quema indiscriminada en los sitios baldíos o en las calles de la ciudad", alertaron.

Pusieron de manifiesto que luego del invierno, los pastizales están muy secos, y cualquier chispa puede provocar que se encienda el fuego, lo cual sumado al viento, puede producir un incendio de proporciones.

"Por eso es que siempre le pedimos a la gente que necesariamente debe quemar la basura, porque no pasa cerca el camión recolector o porque se le juntaron muchas hojas, que no se retire del lugar donde enciende el fuego, que controle que no se propague y que observe dónde vuelan las chispas. En caso de que se vea que la llama gana altura, hay que apagar con agua antes de que pase a mayores", aconsejaron.

También desde el Ministerio de la Producción de Santiago del Estero se advirtió a productores y habitantes de zonas rurales sobre las condiciones adversas para el uso del fuego con fines de limpieza de predios, para rebrote de pasturas y cualquier otra finalidad.

Entre las recomendaciones se destacan no encender fuego en proximidades a material vegetal y no arrojar colillas de cigarrillos o fósforos encendidos donde hay vegetación o materiales de fácil combustión.