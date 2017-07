Tinelli pide volver a su función como vicepresidente de San Lorenzo

Fotos Marcelo Tinelli.

En abril, y a causa del estrés, Marcelo Tinelli presentaba una licencia de 18 meses a su cargo como vicepresidente de San Lorenzo a la vez que abandonaba su función dentro de la Selección Argentina. Hoy, 105 días después, confirma que presentó una nota sugiriéndole a la Comisión Directiva de San Lorenzo que revoque su propio pedido para volver este mismo lunes, y abrió nuevamente una puerta que lo llevaría a formar parte de los planes de Sampaoli para trabajar.

"Me siento muy buen y estoy pasando uno de mis mejores momento de salud, profesional y anímico", dijo Tinelli al referirse a sus problemas producto del estrés. "Creo que fue una alerta en mi físico que me dijo 'para flaco que algo tenés que aflojar' y es lo que hice", admitió".

Al ser consultado respecto a su vuelta al cargo como vicepresidente de San Lorenzo, dijo: "Presenté el viernes la nota pidiéndole a la Comisión Directiva que revoque el pedido de licencia aprobado la otra vez y volver a trabajar a partir de la semana que viene. Quiero hacerme cargo de un montón de cosas que está bueno que tenga mi supervisión como el fútbol profesional, de a poco", confesó.

Marcelo, también tenía un cargo dentro de la Selección Argentina al que por ahora no volverá aunque tampoco le cerró la puerta definitivamente. "Hoy es no, pero no sé el día de mañana. A mí me da enorme placer y me pone muy feliz como ser humano que se haya valorado el trabajo que uno ha podido realizar en un tiempo tan corto. Y más por referentes tan importantes. Entonces, cuando a uno le valoran las cosas que ha hecho, me hacen muy bien", dijo y aclaró: " Lo que hoy tengo que decir es que no porque de a poco estoy tratando de estar mejor y cuidándome, pero no lo puedo descartar definitivamente".