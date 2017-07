Cuatro famosos youtubers se grabaron abusando de una joven ebria

Fotos

En las últimas horas, se viralizó un video en el que se puede ver a cuatro famosos youtubers abusando de una fanática, quien se habría estado ebria al momento del hecho. Los usuarios de las redes sociales expresaron su repudio hacia la actitud de estos individuos.

Lucas Castel, Yao Cabrera, Fabri Lemus y Gonza Fonseca, son los protagonistas de este indignante episodio. Se grabaron durante una presunta “fiesta privada” en un cuarto de hotel, donde se aprovecharon de una joven alcoholizada.

“Esa vez del video fui con mis amigas, no sabía que iba a pasar eso. Yo no lo filmé. Después cayeron todos los pibes famosos. Yo había tomado mucho. Uno me dijo 'vos tendrías que sentirte privilegiada, porque estás con nosotros, que somos youtubers famosos, miles de chicas querrían estar acá’”, declaró la joven a otro youtuber, Dude Vlogs, que publicó el video del escándalo.

Algunos de los involucrados, como Fonseca, hicieron su descargo en sus perfiles de Twitter. “La verdad es que la estoy pasando re mal, espero que logren entender lo que pasó”, declaró éste último.