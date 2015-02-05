CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 31 de Julio 2017
A LAS 21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
Por El Liberal
Hoy 21:03 -
CANAL 7
07.00 BAIRES DIRECTO
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOBINGO
14.10 TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 LOS SIMPSONS
15.45 MI ÚLTIMO DESEO
16.45 MAR DE AMORES
18.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA (CONTINUACIÓN)
23.00 EL SULTÁN
00.45 NOTICAMPI
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
14.15 VINO EL AMOR
15.10 MI ADORABLE MALDICIÓN
16.00 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
17.55 ÁFRICA SALVAJE
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 MARATÓN 2017
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
22.30 SHOWMATCH
CANAL14
12.00 EN ARMONÍA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FÓRUM
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 EL CLÁSICO: GUEMES VS. ANDINO
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 SOMBRAS DE MI TIERRA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET POR EL 14: HURACAN VS. REGATAS (FEM)
20.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN
22.30 PUNTO LÍMITE
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 EN PLENITUD
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 CINE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 DEPORTE EXPRESS CENTRAL CÓRDOBA
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
PELÍCULAS
CINEMAX
07.23 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
07.37 MOBY DICK
10.05 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
10.18 EL HECHICERO Y LA SERPIENTE BLANCA
12.04 LA MOMIA
14.35 EL DESTINO DE JÚPITER
17.10 EL ENCANTO DE LA BESTIA
18.54 HERMOSAS CRIATURAS
21.25 EL DESTINO DE JÚPITER
TCM
07.12 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
07.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.28 ALF (TEMPORADA 3)
09.20 ALF (TEMPORADA 2)
09.46 CORRE LOLA CORRE
11.22 EL SANTO
13.36 MALAS COMPAÑÍAS
15.47 OPERACIÓN DRAGÓN
17.47 KARATE KID
20.10 CASADOS CON HIJOS
20.35 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
21.00 CASINO
TNT
08.59 CAZADORES DE DRAGONES
10.23 TRIPLE X
12.43 COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ
14.30 RÁPIDO Y FURIOSO
16.29 MONSTERS UNIVERSITY
18.24 MALÉFICA
20.08 LOS BOXTROLLS
22.00 RÁPIDOS Y FURIOSOS
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, EL VIAJERO PERDIDO
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, CAÍDA VERTIGINOSA
11.00 HOUSE M.D., DESTROZADO, PARTE 1
12.00 HOUSE M.D., DESTROZADO, PARTE 2
13.00 GRIMM, EL OTRO LADO
14.15 LOS THORNBERRYS. LA PELÍCULA
16.00 HOUSE M.D., FRACASO TOTAL
18.00 GRIMM, LA LLORONA
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, TRUCOS TEATRALES
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, LA HISTORIA OFICIAL
21.00 ELEMENTARY, CON LA SOGA AL CUELLO
22.00 ELEMENTARY, DESTRUIDO EN LA VIDA REAL
23.00 LOS HIJOS DE LA CALLE
STUDIO UNIVERSAL
11.20 TODO EN SU MOMENTO
11.30 LITTLE WOMEN. NY
12.30 CLEAN HOUSE, THE CRUMP FAMILY
13.20 SIEMPRE NOS QUEDA WOODSTOCK
13.30 GOK’S CLOTHES ROADSHOW
14.30 LITTLE WOMEN. LA
15.30 COMO UN DOMINGO, COMO LA LLUVIA
16.30 HOW DO I LOOK?
17.30 CLEAN HOUSE
17.45 ATRAPA EL FUEGO
18.30 LITTLE WOMEN
19.30 QUEER EYE FOR THE STRAIGHT GUY
20.00 THE EXPRESS. UN HÉROE QUE MARCÓ LA HISTORIA
A DÓNDE IR
DELFINA RESTOBAR
(ROCA (S) 353)
+MAÑANA, A LAS 22, EL CINECLUB MELIÉS PROYECTARÁ LA PELÍCULA “EL REY ARTURO, LA LEYENDA DE LA ESPADA” DE GUY RITCHIE.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+VIERNES 18, A LAS 21.30, “HISTORIAS DE DIVÁN”, DE GABRIEL ROLÓN.
+JUEVES 24 DE AGOSTO, LA GRANJA DE ZENÓN Y EL HUEVO DE ORO.
FÓRUM
(PERÚ 510)
+JUEVES 5 DE OCTUBRE, AXEL PRESENTARÁ SU ÚLTIMO DISCO “SER”.
CINES
SUNSTAR
MI VILLANO FAVORITO 3 (3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY AL 02/08 - 16:00 (Cast) 18:00 (Cast) 20:00 (Cast)
SPIDERMAN: DE REGRESO A CASA (2D):
CIENCIA FICCIÓN, COMIC (+ 13 años)
HOY AL 02/07 22:10 (Subt)
CARS 3 (3D):
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 02/08- 16:50 (Cast) 19:10 (Cast)
TRANSFORMERS : EL ÚLTIMO CABALLERO (3D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
HOY AL-02/08-21:30 (Cast)
MAMÁ SE FUE DE VIAJE (2D): COMEDIA (ATP)
HOY AL 02/08 16:10 (Cast) 18:20 (Cast) 20:30 (Cast)
BABY DRIVER: APRENDIZ DEL CRIMEN (2D):
SUSPENSO (+ 13 años)
HOY AL -02/08 22:40 (Subt)
CARS 3 (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY AL 02/08- 17:50
DUNKERQUE (2D):
HISTÓRICA (+ 13 años)
HOY AL 02/08- 20:20 (Cast) 22:30 (Subt)
MI VILLANO FAVORITO 3 (2D): ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 02/08 -17:00 (Cast)
TRANSFORMERS : EL ÚLTIMO CABALLERO (2D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
HOY AL 02/08-19:00 (Cast)
LA NOVIA (2D):
TERROR (+ 13 años)
HOY AL 02/08- 22:20 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
CARS 3 Apta Todo Público
CASTELLANO 2D 15:00 - 17:20 (TODOS LOS DÍAS)
MI VILLANO FAVORITO 3 Apta Todo Público
CASTELLANO 2D 14:20 (JUEVES 27 A DOMINGO 30)
15:30 - 17:30- 19:30 (TODOS LOS DÍAS)
TRANSFORMERS: EL ÚLTIMO CABALLERO
CASTELLANO 2D 16:20- 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 19:20 - 22:20 (TODOS LOS DÍAS)
DUNKERQUE ESTRENO Apta 13 años con reserva
CASTELLANO 2D 19:40 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)