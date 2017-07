CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 31 de Julio 2017

Hoy 21:03 -

CANAL 7

07.00 BAIRES DIRECTO

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOBINGO

14.10 TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 LOS SIMPSONS

15.45 MI ÚLTIMO DESEO

16.45 MAR DE AMORES

18.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA (CONTINUACIÓN)

23.00 EL SULTÁN

00.45 NOTICAMPI

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

CANAL 9

14.15 VINO EL AMOR

15.10 MI ADORABLE MALDICIÓN

16.00 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

17.55 ÁFRICA SALVAJE

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 MARATÓN 2017

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

22.30 SHOWMATCH

CANAL14

12.00 EN ARMONÍA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 EL CLÁSICO: GUEMES VS. ANDINO

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 SOMBRAS DE MI TIERRA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET POR EL 14: HURACAN VS. REGATAS (FEM)

20.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN

22.30 PUNTO LÍMITE

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 CINE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 DEPORTE EXPRESS CENTRAL CÓRDOBA

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

PELÍCULAS

CINEMAX

07.23 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

07.37 MOBY DICK

10.05 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

10.18 EL HECHICERO Y LA SERPIENTE BLANCA

12.04 LA MOMIA

14.35 EL DESTINO DE JÚPITER

17.10 EL ENCANTO DE LA BESTIA

18.54 HERMOSAS CRIATURAS

21.25 EL DESTINO DE JÚPITER

TCM

07.12 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

07.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.28 ALF (TEMPORADA 3)

09.20 ALF (TEMPORADA 2)

09.46 CORRE LOLA CORRE

11.22 EL SANTO

13.36 MALAS COMPAÑÍAS

15.47 OPERACIÓN DRAGÓN

17.47 KARATE KID

20.10 CASADOS CON HIJOS

20.35 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

21.00 CASINO

TNT

08.59 CAZADORES DE DRAGONES

10.23 TRIPLE X

12.43 COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ

14.30 RÁPIDO Y FURIOSO

16.29 MONSTERS UNIVERSITY

18.24 MALÉFICA

20.08 LOS BOXTROLLS

22.00 RÁPIDOS Y FURIOSOS

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, EL VIAJERO PERDIDO

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, CAÍDA VERTIGINOSA

11.00 HOUSE M.D., DESTROZADO, PARTE 1

12.00 HOUSE M.D., DESTROZADO, PARTE 2

13.00 GRIMM, EL OTRO LADO

14.15 LOS THORNBERRYS. LA PELÍCULA

16.00 HOUSE M.D., FRACASO TOTAL

18.00 GRIMM, LA LLORONA

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, TRUCOS TEATRALES

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, LA HISTORIA OFICIAL

21.00 ELEMENTARY, CON LA SOGA AL CUELLO

22.00 ELEMENTARY, DESTRUIDO EN LA VIDA REAL

23.00 LOS HIJOS DE LA CALLE

STUDIO UNIVERSAL

11.20 TODO EN SU MOMENTO

11.30 LITTLE WOMEN. NY

12.30 CLEAN HOUSE, THE CRUMP FAMILY

13.20 SIEMPRE NOS QUEDA WOODSTOCK

13.30 GOK’S CLOTHES ROADSHOW

14.30 LITTLE WOMEN. LA

15.30 COMO UN DOMINGO, COMO LA LLUVIA

16.30 HOW DO I LOOK?

17.30 CLEAN HOUSE

17.45 ATRAPA EL FUEGO

18.30 LITTLE WOMEN

19.30 QUEER EYE FOR THE STRAIGHT GUY

20.00 THE EXPRESS. UN HÉROE QUE MARCÓ LA HISTORIA

A DÓNDE IR

DELFINA RESTOBAR

(ROCA (S) 353)

+MAÑANA, A LAS 22, EL CINECLUB MELIÉS PROYECTARÁ LA PELÍCULA “EL REY ARTURO, LA LEYENDA DE LA ESPADA” DE GUY RITCHIE.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+VIERNES 18, A LAS 21.30, “HISTORIAS DE DIVÁN”, DE GABRIEL ROLÓN.

+JUEVES 24 DE AGOSTO, LA GRANJA DE ZENÓN Y EL HUEVO DE ORO.

FÓRUM

(PERÚ 510)

+JUEVES 5 DE OCTUBRE, AXEL PRESENTARÁ SU ÚLTIMO DISCO “SER”.

CINES

SUNSTAR



MI VILLANO FAVORITO 3 (3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY AL 02/08 - 16:00 (Cast) 18:00 (Cast) 20:00 (Cast)

SPIDERMAN: DE REGRESO A CASA (2D):

CIENCIA FICCIÓN, COMIC (+ 13 años)

HOY AL 02/07 22:10 (Subt)

CARS 3 (3D):

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 02/08- 16:50 (Cast) 19:10 (Cast)

TRANSFORMERS : EL ÚLTIMO CABALLERO (3D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

HOY AL-02/08-21:30 (Cast)

MAMÁ SE FUE DE VIAJE (2D): COMEDIA (ATP)

HOY AL 02/08 16:10 (Cast) 18:20 (Cast) 20:30 (Cast)

BABY DRIVER: APRENDIZ DEL CRIMEN (2D):

SUSPENSO (+ 13 años)

HOY AL -02/08 22:40 (Subt)

CARS 3 (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY AL 02/08- 17:50

DUNKERQUE (2D):

HISTÓRICA (+ 13 años)

HOY AL 02/08- 20:20 (Cast) 22:30 (Subt)

MI VILLANO FAVORITO 3 (2D): ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 02/08 -17:00 (Cast)

TRANSFORMERS : EL ÚLTIMO CABALLERO (2D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

HOY AL 02/08-19:00 (Cast)

LA NOVIA (2D):

TERROR (+ 13 años)

HOY AL 02/08- 22:20 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

CARS 3 Apta Todo Público

CASTELLANO 2D 15:00 - 17:20 (TODOS LOS DÍAS)

MI VILLANO FAVORITO 3 Apta Todo Público

CASTELLANO 2D 14:20 (JUEVES 27 A DOMINGO 30)

15:30 - 17:30- 19:30 (TODOS LOS DÍAS)





TRANSFORMERS: EL ÚLTIMO CABALLERO

CASTELLANO 2D 16:20- 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 19:20 - 22:20 (TODOS LOS DÍAS)

DUNKERQUE ESTRENO Apta 13 años con reserva

CASTELLANO 2D 19:40 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)