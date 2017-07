FÚNEBRES | 31 de Julio de 2017

Hoy 00:49 - FALLECIMIENTOS





- Rodolfo Octavio Bustos (Sumampa)

- Domingo Héctor Martínez (Fernández)

- Miguel Moran (Clodomira)

- Margarita Beduc (Sachayo)

- Justina Oller Sterr (Fernandez)

- Olga del Valle Salvatierra

- José Orlando Salto (Suri Pozo)

- Rafaela López (La Banda)

- Rolando Faustino Guzmán

- Laura Damiana Pedrozo (La Banda)

- María Jacinta Corbalán

- Francisco Martiniano Palavecino (La Banda)

- Eve Luz Uñates

- Raúl Alfredo Ávila

Sepelios Participaciones

ABDALA, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Dr. Carlos Federico Guardo Flores, su esposa María Mercedes y sus hijos, acompañan a su amigo Ruben Cani Vivas. Elevan oraciones en su memoria.

ABDALA, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Despido con dolor a la hermana y tía respectivamente de mis queridas amigas Siria y Graciela Merletti. Hago llegar mis condolencias a ellas y demás familiares por esta pérdida tan dolorosa. Desde Tucumán, Nelly Goytía.

ABDALA, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Acompañan con gran pesar a su gran amiga y vecina Esther y familia: Inés de Zamora y Sara Fiad de Herrera e hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. César Mónicci Kurán y su esposa María del Carmen Parente participan su fallecimiento y acompañan con cariño a su mamá Bebita. Ruegan oraciones en su memoria.

ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Susana Vivona, sus hijos Benjamín y Eugenia; Valentín y Carla; Agustín y Soledad; Martín y María participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su amiga Bebita y familia en estos tristes momentos.

ÁVILA, RAÚL ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Su esposa Moreira María Angélica, sobrinos Mario, Walter, Miguel, Alejandro, Rocío, Rita, Florencia, Simona, Mario, Ramiro, Mariano, Ariel, Juan Carlos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados mañana a las 12.30 en el cementerio La Piedad. NORCEN - SEPELIO SANTIAGO.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Las amigas del café de los Martes de su esposa Charito: Yuki Abal, Caruchi Bazaretti, Norma Marinucci, Albertina Lezana, Hebe Carabajal, Yoli Luna, Pupi Staffolani, Lucky Azuaga, lamentan profundamente su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Desde Tucumán Nelly Goytía, despide con dolor al esposo de Charito y padre de Rossana, Claudia y Karina. Hace llegar sus condolencias a ellas a sus hijos politicos,. a sus nietos y demás familiares. Un cariño especial para mi querida amiga Rossana por esta perdida tan dolorosa.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Acompañamos con todo cariño a su esposa Charito, hijas y familia, en estos dolorosos momentos. Deseamos para ellos consuelo y resignación. Para nuestro apreciado Hugo, descanso en paz. Amílcar Buenvecino. Regina Pereyra; Alejandro Buenvecino y familia.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Roberto, Alicia y Ricardo Molinari participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Sara B. Navarrete de Hounau participa su fallecimiento y acompaña espiritualmente a su esposa Charito junto a sus hijos y toda familia. Ruega a Dios que les conceda pronta resignación cristiana y a Héctor un descanso eterno en la paz del cielo y feliz resurrección.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. María Elida Cerro, junto a sus hijas Candelaria, Guadalupe, María y Martina, participan su fallecimiento y acompañan a Claudia y su familia en el dolor y la oración.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Olga Carabajal y Hebe de Infante del Castaño participan con dolor el fallecimiento del esposo de su querida amiga Charito Casonova y elevan oraciones en su memoria. ¡Hugo! Descansa en los brazos del Señor.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Mario Ángel Cavallotti, y su esposa Mirta N. Povedano y familia participan con dolor la partida de su entrañable amigo Hugo y acompañan a Charito en este momento de dolor. Rogamos oraciones por su querida memoria y brille para el la luz que no tiene fin.

CORBALÁN, MARÍA JACINTA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Todos sus familiares Aguilar - Gianusi - De Marco participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERV. CARUSO - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GUZMÁN, ROLANDO FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Sus hijos, Adriana, Andrea, Lisandro, hijo pol., Daniel Giménez, Sergio, Concha, Yamila Umbides, nietos y demás familiares participan su fallecimiento y sus restos serán inhumados a las 9 en el cementerio La Piedad. Casa de duelo Sala Nº 3 P. L. Gallo 330. SERV. IOSEP. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GUZMÁN, ROLANDO FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos. Su hermana Amalia Rosa, sobrinos Gaby, Juanca, y Vero, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad.

LEDESMA, LORENZO DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Sus hijos Ruben, Angelica, Ines, h. pol. Marcelo, Maida, Raul, nietos, bisnietos part. su fallec. Sus restos serán inhum en el cem. Jardin del Sol a las 17 hs. Casa de duelo P.L. Gallo 330 sala 1 Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

MONTENEGRO, MANUEL DE JESÚS (q.e.p.d.) Falelció el 29/7/17|. Sus hijos Alicia, Elsa, Julio, Carlos, MArio y Jorge, sus hijos politicos, sus nietos y bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque El Descanso. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado opr NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

NAVARRETE, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Su esposa Teresa Maldonado, sus hijos Gabriel y Braian Navarrete, su hermana Valeria Navarrete, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Árraga.

NAVARRETE, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Guillermo Federico Fiad, sus hijos Guilly, Carolina y Katerine Fiad, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Elevan oraciones por su eterno descanso. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Árraga.

PEREA, RINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Luis Alberto Guantay participa con profundo pesar su fallecimiento, y acompaña con mucho afecto a sus hijos Teresa Castronuovo y José Froilán González en este difícil momento de dolor

PEREA, RINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Carlos Alberto Zigalini y familia participan con dolor su fallecimiento.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Sus hijos Ernesto, María, Eugenia, Antonio, h. pol. Teresita, Tito, nietos y dem,ás fam, part. su fallec. y que sus restos serán inhum. a las 9 hs en el cem. La Piedad. Casa de duelo Pedro L. Gallo 330 s.v. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Sus primos: Noeli, Miry, Quique, Nora, Rusi, Chiqui, Nono, Kety y Silvia Pirro Costas participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fi. Descansa en paz. " Dr. Efraín Rojas y Dra. Graciela Anzani participan con dolor el fallecimiento de la Sra. madre de Ernesto, Dr. Antonio y Maria Eugenia y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. David Jarma y familia acompaña a su amigo Alberto por la pérdida irreparable de su señora madre.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de especialidades, departamento de capacitación y docencia, comisión de asesoramiento laboral y departamento jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su matriculado y vocal del Tribunal de Ética. Dr. Antonio Alberto Palomo y tía del Dr. Eduardo Pirro. Ruegan una oración en su memoria.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su colega y vocal del Tribunal de Ética Dr. Antonio Alberto Palomo y tía del Dr. Eduardo Pirro. Ruega una oración en su memoria.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Te fuiste gran amiga y compañera; Carlos Spontón, Silvia Cortez, Rina A. Gomez, Nati Diaz y Prof. Raúl A. Vega tus amigos del Centro de Jubilados y Pensionados Lazos de Amistad te despiden con gran dolor.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Eduardo Consiglio y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Los compañeros de Cómputos, personal directivo, técnico, administrativo, contable y de maestranza participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre política de Teresita Garzón. Ruegan oraciones en su memoria.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (Piruca) (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Aldo Roldán, su esposa Lilia Palomo, sus hijos Joaquín, Eugenia y Ramiro acompañan en el dolor a sus hijos y familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (Piruca) (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Eloisa Sayago de Palomo, sus hijos Patricia y Francisco., Lilia y Aldo, Humberto, Mariano, Diego y Elizabeth con sus respectivas flias., acompañan con profundo dolor a sus hijos y flia., Piruca Descansa en paz.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Que el Señor te reciba en sus Brazos y te de la Paz Eterna.Ser tu hermano Piri, fue siempre un privilegio, Gracias al Papá Miguel y a la Mamá Carmela

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Querida Piruca, que el Señor te reciba en sus brazos. Tu cuñado Alfredo Palomo, Isabel Hoyos de Palomo, sus hijas Isabel de Molinari y Patricia de Sonzogni con sus respectivas flias., participan con mucho pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (PIRU) (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Tus amigos Lucha y Pedro Paz, participan con profundo dolor tu viaje Celestial. Y ruegan oraciones en su memoria.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Querida amiga, no olvidaremos nunca tu entrega, tu generosidad y tu nobleza, nos acompañará siempre, tu cálida y luminosa presencia. Juan Carlos Rotondo, su esposa Magui Herrera, sus hijos Eduardo y Juan Ramón Rotondo participan con inmenso dolor su fallecimiento. Acompañan con cariño a todos sus familiares.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. La Sra. Decana Lic. María Arce, el Señor Vicedecano Lic. Hugo Ledesma, Secretarios, Docentes, Alumnos y no Docentes de la Fac. de Humanidad CS. Soc y de Salud participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del Dr. Antonio Palomo. Ruegan una oración en su memoria.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Francisco Alejandro Molinari e Isabel Palomo de Molinari, sus hijos Florencio y Francisco Molinari, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus primos y sus familiares en tan triste y difícil momento.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Querida amiga, no te imaginas el inmenso dolor que sentí al recibir la triste noticia de tu inesperada partida al reino del Señor. Vivirás por siempre en los corazones de todos los que te quisimos. Lidia Rosa Aizicoff (Rosi) y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida gran amiga y compañera Carmelita. Elevan oraciones por su memoria y con gran cariño acompaña a sus hijos y demás familiares.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Manuel Horacio Elías participa con profundo dolor el fallecimiento de la estimada Piruca. Ruega una oración en su memoria.

PIRRO, CARMELA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Susi Galván participa su fallecimiento. Oraciones en su paz eterna.

SALVATIERRA, OLGA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Su esposo Jaime. Sus hijos José A., Lucas, Marco, Gonzalo y María. Sus hijos políticos. Sus nietos Benja, Zaira, Gonzalo, Mirco y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio La Piedad. Servicio realizado POR COCHERIA NORTE. LA PLATA 162. TEL 4219787.

TOLOZA, WALTER RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Adrian Giribaldi y flia. y Fernando Giribaldi y flia., participan con pesar el fallecimiento del Sr. padre de su amigo Maggi. Ruegan oraciones en su memoria.

TOLOZA, WALTER RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Liva de Scaglioni acompaña en este triste momento a su hijo Walter y familia.

TOLOZA, WALTER RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Mauro Scaglioni participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su hijo Walter y familia.

TRAGANT, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Poly Ferreyra, participa y acompaña en el dolor por el fallecimiento del padre de su querida amiga Marcela Tragant. Eleva oraciones por su descanso en paz.

TRAGANT, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. El Grupo de Padle de los Miercoles, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestra querida Marcela Tragant. Ruegan oraciones en su memoria.

TRAGANT, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Mario Ramon Castillo Solá, Mónica Patricia Abate y su hija Josefina participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oracioness en su memoria.

UÑATES, EVE LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Su esposo Raúl, sus hijos Raúl y Sebastián, nietos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Los Flores a las 17.30 casa de duelo M/K L/10 Bº V. de Guadalupe. SERV. IOSEP. - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

YUJNIEVICH, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Víctor Mario Heredia, sus hijos Martín, Ramiro, Soledad y su hijo político Luis Corvalán, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Marta y sus hijas en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

BRANDÁN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Tu muerte nos ha tomado por sorpresa a todos nosotros y todavia nos cuesta asimiliar lo que ha sucedido. Nos invade un profundo dolor y sentimos una tristeza que talvez nunca desaparezca, pero nos resignamos a la voluntad de Dios. Su madre, su esposa, hijos, hermanos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Pquia. San José Bº Belgrano.

FIGUEROA VDA. DE LESCANO, MARGARITA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/10|. Querida madre te amamos y siempre estarás en nuestros recuerdos y hoy recordamos con dolor... estos siete años de tu partida al Reino de los cielos. Dejando en nosotros el consuelo... al saber que tu mamita Yoli esta en un lugar, donde tu divina alma, en dulce paz reposa. Junto a nuestro Señor Padre eterno. Sus hijas Matilde Ramona, Margarita Yolanda, Emma Magalí, sus hijos políticos, sus nietos, bisnietos y demás familiares recordarán con mucho amor en la misa de las 20 en la parroquia San José, Bº Belgrano, para rogar por el eterno descanso de su alma, al cumplirse siete años de su fallecimiento.

GALLO, RAFAEL SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/87|. Por siempre querido y recordado. Su familia invita a la misa que se realizara hoy en la iglesia Catedral a las 20.30 hs , al cumplirse 30 años de su desaparición física. Ruegan por su descanso eterno.

MENDOZA DE ISORNI, SELVA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Mamita, tu amor nos acompaña cada día, Tu hija Mary Isorni, hijo político Miguel Isijara, tus nietas Andy, Solana y Luciana Belén y su hija en el afecto Miriam Cortés agradecen infinitamente a todas las personas que los acompañaron en el momento doloroso de su viaje a la casa del Padre e invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse los nueve días de su partida.

REVAINERA, EVA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Mami hoy se cumple el noveno día de tu partida al Reino de los cielos. Eva Josefina danos resignación. Tu hijo: Carlos Alberto Revainera, tu hija política Cristina Rodríguez, tus nietos Mariano, Alan, Carla, Jorgelina, Yasmin, ruegan oraciones en su memoria, invitan a la misa que se oficiara en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús del Bº Güemes a las 20 hs.

ROLDÁN, CECILIA ROMINA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/17|. Hoy hace dos meses que no estás con nosotros y como te extrañamos. Su padre Alberto, su madre Angélica, su hija Lara y su hermana Mariana, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Iglesia San José de Belgrano ( Belgrano y Juncal ). Ruegan oraciones en su querida memoria.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

ALOMO DE ZERDA, NORMA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/16|. Mamilila, hay ya hace un año que no te vemos, pero estás presente en nuestras charlas, en nuestras sobremesas, en nuestra vida cotidiana. Estás en un lugar donde no hay dolor ni sufrimiento, solo paz y alegría, al lado de Jesús y la virgen. Descansa en paz que nosotros te llevaremos en nuestro corazón siempre. Rogamos una oración en su memoria. Mecha, Freddy, Jimena, Lorenzo y Guillermina.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Amado sobrino, duerme en paz mi dulce niño, a 4 mese de tu partida, te recordamos con todo el amor del mundo, porque eso eras vos, amor, paz y ternura, cada día duele más tu partida. Por siempre estarás en nuestros corazones, doy gracias a Dios por los 33 años que tuvimos la dicha de tenerte con nosotros. Ruega a Dios nos fortalezca a todos y sobre todo a su amada madre. Hasta pronto mi vida, rogamos una oración en su memoria. su madre Norma, su hermano Mariano y sus tíos Mario y Yudith, su abuela Lita y demás familiares.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

LÓPEZ, RAFAELA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Sus hermanas Delfina y Lola sobrinos Pepe, Manuel, Julio, Niza, Azucena, Carola y Fernando participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol. a las 15.30. Casa de duelo Belgrano 532, S.V. Nº 1. SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LÓPEZ, RAFAELA (Keka) (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Querida tía nuestra segunda mamá, tan repentino fue tu partida que seguimos sin asimilarlo, el dolor no nos cabe en el pecho, en el alma. Gracias por darnos todo y más, por cuidarnos como una leona, con un amor único e incondicional. Sus sobrinos Fernando y Carola participan con dolor su fallecimiento

LÓPEZ, RAFAELA (Keka) (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Sus sobrinos Azucena, Lito, Negro, Niza y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

LÓPEZ, RAFAELA (Keka) (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Qué gran vacío dejas querida tía, siempre vivirás en nuestros corazones. Sus sobrinos Pepe Nieva, Leandro y Luz participan con dolor su fallecimiento.

LÓPEZ, RAFAELA (Keka) (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Siempre te recordaremos con todo el cariño del mundo. Sus sobrinos Daniel Nieva, Manuel Nieva, Silvia Suarez, Luciana, Silvina y Facundo.

LÓPEZ, RAFAELA (KEKA) (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Mi querida tía no me resigno a no tenerte, te llevo en mi alma con vos, mi segunda mamá, mi guía y mi ejemplo a seguir, estarás siempre en mi desgarrado corazón. Su sobrino Fernando participa con dolor su fallecimiento.

LÓPEZ, RAFAELA (Keka) (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Querida hermana no esperábamos que nos dejes rápidamente llenando de dolor nuestros corazones, siempre serás el pilar de la familia, luchadora incansable y un ejemplo de mujer. Sus hermana Lola y Fina Sus restos serán inhumados hoy 15.30 hs en el cemet. Jardín del Sol. Casa de duelo Av. Belgrano, (S/V) La Banda.

LÓPEZ, RAFAELA (Keka) (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Tu amiga Irma Pérez de Suarez y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento

MONTENEGRO, EDBERTO ARALDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Su hermana Nedda M. de Silva Areal, sus hijos María Neddita, Joaquín Augusto y sus respectivas flias., su nieto Matías Herrera participan con dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a su esposa Gloria en su dolor deseando un eterno descanso para mi querido hermano.

MONTENEGRO, EDBERTO ARALDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. "Cocho" querido: te fuiste de este mundo dejando huellas imborrables en nuestros corazones. Sus primos Toty Costas y Carlos Amánquez, te recordarán siempre.

PALAVECINO, FRANCISCO MARTINIANO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Sus hijos Omar, Claudia, Francisco, hijo pol. Teresa, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados a las 11 en el cementerio La Misericordia. Casa de duelo Sala Banda. Av. Belgrano 532. SERV. UNIÓN FERROVIARIA - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PEDROZO, LAURA DAMIANA (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Sus hijos Carlos, José, Nancy, Inés, hijos políticos Margarita, Ester, Demetrio, nietos, bisnietos, tataranietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Vilmer. SERV. IOSEP. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

Invitación a Misa

----------------------------------------

ROLDÁN, SERGIO ALEJANDRO Arq. (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/17|. Su esposa Luciana Villalba e hijos agradecen a familiares, amigos, vecinos, colegio de Arquitectos de Sgo. del Estero, comunidad Universitaria de la UNSE, secretaria del extensión de la UNSE Bióloga Dra. Nancy Gianuzzo, docentes, no docentes y compañeros de trabajo y a todos aquellos por las muestras de afecto en tan difícil momento e invitan a la misa al cumplirse nueve días de su fallecimiento hoy a las hs 20 en la parroquia Santiago Apóstol. La Banda.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

BEDUC, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Sus hijos Mariano, María, Elsa, Sobrinos, nietos y demás familiares participan en su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en cemet de Sachayoj. EMPRESA SANTIAGO.

BUSTOS, RODOLFO OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Su esposa Elisa Cortés, sus hijos Susana, Silvia, Rodolfo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BUSTOS, RODOLFO OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Su hija Susana, sus nietos Daniela y Javier Rovelli participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BUSTOS, RODOLFO OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Su hija Silvia, su nieto Andrés y sus bisnietos Sol y Octavio participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BUSTOS, RODOLFO OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Su hijo Rodolfo Eduardo, su hija política Alejandra, sus nietos Virginia, Martina y Lucca participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BUSTOS, RODOLFO OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Germán Jugo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FREILLE, ABRAM ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/17|. Ex colegas de su hijo Ariel Freille de la Esc. Nº 243, María Pineda de Couvell y Julio de Nieva, acompañan a la flia en tan dificil momento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

IBÁÑEZ, JULIO SILVESTRE (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Su esposa Elsa López, sus hijos Tucho, Ona, Maty, Pocho, Guly, Bita, hijos pol. Elide, Eulalia, Marcela, Sandra, Elfio, Jorge, nietos, bisnietos part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cem. dpto Figueroa ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Hermano querido, seguro estarás ya con nuestros padres, con tu partida dejaste un gran dolor a los que te queremos. Fuiste mi protector. Mi guía, mi ejemplo de honestidad y buena persona, siempre estarás en mi corazón. Su hermano Omar, su esposa Claudia y sus hijos; Carlitos, Pablo, su hija política Cecilia y su nieto Emilio Nicolás, participan su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. "Y Jesús dijo: Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Su sobrino y ahijado Carlitos Martinez, su esposa Cecilia y su hijo Emilio Nicolás, participan con profundo dolor su fallecimiento.

MARTINEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Ito nos quedan tus mejores recuerdos. Te vamos a extrañar. Su prima Olga y su sobrino Mariano. Ruegan una oración en su memoria.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Eduardo Corvalán y familia participan con profundo dolor de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados 11 horas en el cementerio Cristo Rey de Fernández. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE. LA PLATA 162. TEL 4219787.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. "Señor, recíbelo en tus brazos y guíalo al camino de la paz eterna". Su amigo y amigo de la familia, Quique Pereyra y Berna, y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. La comunidad educativa del Colegio Madre Tierra participa con dolor el fallecimiento del padre de los profesores Héctor José y Mario Alejandro. Ruegan una oración en su memoria.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Juan Tevés y su esposa Lilian Quiroga, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por la pronta y cristiana Resignación de sus seres queridos.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Su amiga, María Elena Fortuna y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Hito, amigo, vecino que brille para ti la luz que no tiene fin. Julio Coronel, esposa, hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Con profundo dolor despedimos a nuestro amigo Hito, Elena Bandín de Celario, sus hijos Beto, Evelyn y Mabel Celario y sus respectivas familias. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Te pedimos Señor Jesús, recibas en tus brazos a nuestro amigo Hito, Martin Morellini, su esposa Evelin Celario y sus hijos Emmanuel, Marianella y Mauro Morellini. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Que el Señor lo reciba en su Reino y le de la Paz eterna. El Centro Terapéutico de esta ciudad participa con dolor el fallecimiento del padre de la Licenciada María Marta Martinez. Elevan una oración en su memoria.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Raúl Hugo Quiroga, su esposa Mabel Moyano y sus hijas Ivana y Gabriela, participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Sus amigos de la empresa Adi Salud Fernández Virginia C., Andrés, Alicia, Marcela, Virginia S. acompañan s su hija Licenciada María Marta Martinez con mucho dolor en este triste momento por la irreparable pérdida de su padre y elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Luis Miguel Pizarro, su esposa Filomena, hijos, hijos políticos y nieto, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. La Comunidad Educativa del Instituto de Formación Docente Nº 3 participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del profesor Héctor José Martinez. Se ruega una oración en su memoria.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Que este descanso eterno el Señor te tenga su lado como nosotros en el corazón. Tito Sayago y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". María Ángela Sayago, sus padres Oscar Alberto y Margarita, sus hermanos Marcelo, Ariel y Daniela participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Sus amigos: Olga Sterling, su hijos Oscar Sterling, su esposa Margarita Pappalardo, sus hijos José, Luciana y Camelia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Fuiste un ejemplo de lucha y bondad, nos dejaste miles de momentos para cerrar los ojos y volver el tiempo atrás. Hasta siempre querido tio Hito, tu recuerdo vivirá por siempre en nuestros corazones rogamos por tu eterno descanso. Gastón y Camila y tus amigas y tus amigas Rossi y Miriam.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Nos toca despedir a una persona maravillosa, alguien que supo ganarse el corazón de todos y cada uno de nosotros con su linda forma de ser. Amigo Hito siempre permanecerás en nuestros corazones. Condolencia para toda su familia Julia M de Feidas, Liz y Lito.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Juan Carlos Tauil, su esposa Lilian Framnceschini, hijos Belén y Juan Carlos, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Enzo V. Piumetti, su esposa Viky, sus hijos Valeria, Sebastián, Antonella, Gustavo, su nieto Tiziano y Alicia Herrera, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Dr. Néstor Omar Matarazzo, su esposa Norma Abdala sus hijos Diego y Ariel y sus respectivas familias y Milena Matarazzo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. El intendente Ariel Luis Matarazzo, Dpto. Ejecutivo y empleados y obreros municipales participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Jaime Rafael, su esposa Betty Nuno, sus hijas Mariángeles Karina e Yris Bettiana Rafael y sus nietos Gonzalo y Martin, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Lita y Ricardo Sambade, sus hijos Dr. Raúl Ricardo, Nena y profesor Juan José, participan su fallecimiento y acompañan con mucho dolor a toda su familia.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Dr. Ricardo Alberto Leguizamón, participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Roberto Pérez e hijos participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a la familia Martínez y ruegan oraciones en su memoria y fortaleza a sus seres queridos.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Sus amigos Luis Enrique Khairallah, su esposa Anita García, sus hijos Luis, Rosana y Oscar y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Misael Paz, esposa, hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. El Club Atlético Independiente de Fernández, participan con hondo pesar el fallecimiento del padre de la kinesióloga del plantel de jugadores Licenciada María Marta Martinez y elevan oraciones en su memoria y por su eterno descanso.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Señor, nuestro amigo Hito ya está ante ti recíbelo en tu morada y dale el descanso eterno. Irma Bravo, Osvaldo Trógolo y Hugo Carabajal participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. "Cristo lo llamó para recibirlo en su morada de Luz y Paz. Patricia Buena y Carli Barea, participan acongojados su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. "Que el cielo sea su hogar, que los ángeles lo reciban con amor y descanse en paz". Raquel Sepeluk y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. "Bienaventurados, los de corazón puro porque ello verán el Rosto de Dios". Victoria Spampinato, Héctor Azar y familia, Eduardo Elean y familia, Daniel Auat y familia Miguel A. Llugdar y familia, Mirta Llugdar y Micaela Hipperdinger`, Olga Llugdar. Rafael, Macarena Narváez, José Llugdar y familia, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Que brille para él la luz que no tiene fin. José Pereyra, esposa e hijos con profundo dolor despide a su muy querido amigo y acompañan a su familia en este triste momento, Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Mabel Tojas y Mario Pereyra, sus hijos Mario G. Pereyra y Ramón A. Pereyra, acompañamos con afecta a la señora Marta, sus hijos y a toda la familia por su fallecimiento. Que la paz colme y consuele vuestros corazones.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Sus vecinos y amigos de siempre Julia Nelli Leguizamón de Coronel, sus hijos Negri, Ana María, y Julio Alberto y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento, Ruegan oraciones en su memoria y cristiana resignación a sdu querida familia.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Moncho, Cora y Negri Coronel despiden con profundo dolor la partida al encuentro del Señor a su gran amigo Hito. Elevan oraciones a su memoria y acompañan a su familia en estos difíciles momentos.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Quique Caldera, Tony Leguizamon y sus hijos David Melina y Daniela acompañan a su esposa Martha e hijos en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Compañeros de la Promoción 1976 de la Esc. Maximio S. Vicltoria de su esposa Martha despiden al querido amigo Hito, rogando por su eterno descanso y resignación a su familia.

MARTINEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Querido Hito con gran dolor te despedimos. Que Dios te reciba a su lado .Tus amigos y amigos de tu esposa Martha: María E. Bety, Hebe, Mirta, Nidia, Olga, Cachita, Ana Marcela, José, Gustavo, Andrea, Chabela y Alina. Ruegan oraciones en su memoria y pronta resignación de sus familiares.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Felices los hombres puros y de corazón humilde porq de ellos es el Reino de los cielos. Querido primo que brille para vos la luz que no tiene fin. Daniel Torrens, su esposa Alina Darchuk y sus hijos Ana Mariel, Guillermo y Ramiro. Elevan oraciones por la paz de su alma y una cristiana resignación de sus familiares.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Teresita Chemez despide con gran dolor al compañero y amigo de tantos años. Eleva oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Fernando More, sus padres y hermana acompañan a su querida familia en estos momentos de dolor.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Sus amigos de la infancia: René, Estela y Mirta Raed participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Carmen Alicia Correa y sus hijos Leandro y Neliné Peiretti despiden con dolor al amigo Hector Matínez (Hito) y acompañan en el sufrimiento a su esposa y amiga Martha a sus hijos Hector, Ale y Cecilia Martinez. A sus hnos. Carlos, Tuly y Omar Martínez. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio de Fdez. Rogamos oraciones en su memoria y pronta resignación a sus fliares.

MARTINEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Los primos de su esposa Marta: Olga, Toty (a), Dory, Lili (a) y Beto González, Daniel Ávila y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para el la luz que no tiene fin.

MARTÍNEZ, DOMINGO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. "Brille para él la luz que no tiene fin". Tere y Micaela Unzaga participan y acompañan a su esposa Martha y demás familiares en estos momentos de dolor, rogando pronta resignación.

MORAN, MIGUEL A. (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Su esposa Zoa, sus hijos Adriana, Andrea, nietos Walter, Muriel, Enzo, Misael, hijos pol, María, Mabel, Mario y demás familiares, vecinos y amigos participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Esperanza -Clodomira. EMPRESA SANTIAGO.

OLLER STERR, JUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Nuestra dulce Justina, hoy despliegas tus alas para volar a los brazos de Cristo. Mi ángel bello te vamos a llevar eternamente dentro de nuestros corazones con la dulzura y el amor que siempre se dibujaba en tu mirada Te amamos, mi bello ángel. Sus padres Juan y Grika y su hermana Constanza participan su fallecimiento.

OLLER STERR, JUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Mi ángel, con las alas de plata y sonrisa de seda, en vuelo suave y fugaz, llegaste a nuestras vidas regalándonos paz y luz que tanto necesitamos. Pero Dios que tiene tiempos perfectos, seguro necesito un ángel guerrera, dulce y valiente para iluminar el cielo, porque eres un ser de luz, y te llamo para cumplir sus designios. Serás luz, paz, ternura y también fortaleza para los que te amamos. Sus abuelos, Marty y Fernando, tu tía Luciana y Dña. Marlín te despiden con amor. Hasta nuestros encuentro definitivo mi reinita.

OLLER STERR, JUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Sus tíos José Ramón Rodríguez, su esposa Deli e hijos Ramón, Gustavo, Guillermo, Héctor y Ricardo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

OLLER STERR, JUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Una luz subió al cuelo para poder brillar sin miedo, esta luz me acompaña desde su llegada y estará en mi corazón durante este difícil camino que se hace llamar vida. Mi ángel de la eternidad, nunca dejes de brillar y cuidarme, quiero que me esperes con una sonrisa picara y una abrazo de oso muy fuerte. Cada vez que quiera mirarte y recordarte, me basta con abrazar a tu hermana porque vives en ella y en todas las cosas que yo amo. Espero que algún día me enseñes a llenar mi corazón y sanar mi alma de las heridas que tiene. Por tu partida no tengo palabras para expresar mi dolor te has ido y te prometo que nunca te voy a olvidar. Se feliz en el cielo, que en mis sueños te voy a buscar. Tinita de mi corazón. Te amo para siempre. Su tía Luciana.

OLLER STERR, JUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. "Ya goza de la vida eterna, bendícela con la luz de la resurrección". Patricia Buena y Carli Barea, participan acongojados su fallecimiento y elevan oraciones en su angelical memoria.

OLLER STERR, JUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. " Angelito, abre tus alas y vuela alto, muy alto, que la Virgen María te esperas para recibirte en sus brazos. Juan Tevés, su esposa Lilian Quiroga y sus hijos Milagros Facundo y Sebastián, participan su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

OLLER STERR, JUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. "Los ángeles te acompañaran hasta tu morad eterna que brille la luz que no tiene fin". Victoria Spampinato, Héctor Azar y familia, Eduardo Elean y familia, Daniel Auat y familia Miguel A. Llugdar y familia, Mirta Llugdar y Micaela Hipperdinger`, Olga Llugdar. Rafael Macarena Narváez, José Llugdar y familia, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

OLLER STERR, JUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Enrique García, su esposa Sonia y sus hijos: Agustín, María Luz y Gino y Enri y Valeria, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso y el consuelo de su familia.

OLLER STERR, JUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Teresita Chemez, Quique Caldera, Tony Leguizamón y sus hijos David, Melina y Daniel participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

SALTO, JOSÉ ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/17|. Su hermano Porfidio. Su ahijado Luciano. Sus sobrinos Jorge, Vicente, Walter, José, Paula, Eduardo, Norma, Amalia, Rosa y Eliana. Sus sobrinos políticos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 16 horas en el cementerio de Suri Pozo. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. LA PLATA 162. TEL 4219787.