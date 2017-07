Fernández, dolido por descenso de categoría

31/07/2017 -

El defensor Gabriel Fernández no ocultó su tristeza por haber perdido el partido ante All Boys 2 a 1, resultado que le hizo perder la categoría a Central Córdoba.

"La verdad que es un dolor tremendo. Es algo inexplicable lo que siento. La verdad que me duele mucho pasar por esta situación de no poder mantener la categoría, pero bueno, ahora hay que mirar hacia adelante", dijo.

Posteriormente, Fernández hizo un análisis del porqué de este feo momento. "Creo que por ahí tiene que ver que no se hizo una buena campaña y lamentablemente se perdieron muchos puntos claves en esta campeonato. La verdad que se me vienen recuerdos de épocas anteriores. Ahora hay que seguir para adelante y la verdad que no he pensado en nada por ahora. Al hincha de Central le quiero decir que lamento no haber podido darle la alegría de un triunfo, y de mantener esas chance para salvar la categoría", señaló.