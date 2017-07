La diputada Margarita Stolbizer quiere reemplazar a la ex presidenta como oposición

Fotos MIRADA. La líder del GEN agregó que no cree en las encuestas que dicen que la ex presidenta Cristina Kirchner logrará una banca en el Senado.

La candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires de 1País Margarita Stolbizer dijo que aspira a que el espacio que conduce junto con Sergio Massa reemplace a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como oposición y consideró que "los países que avanzan son los que crean consensos, no grietas".

"Yo quiero que nosotros reemplacemos a Cristina (Kirchner) como oposición porque somos más confiables para el país", sostuvo Stolbizer en una entrevista al diario La Nación. En esa línea consideró "una vergüenza que tengamos de candidata a una señora que sabemos que va a terminar presa, porque las pruebas están".

La actual diputada agregó que no cree en las encuestas que dicen que la ex presidenta logrará una banca en el Senado porque "la gente no se suicida cuando vota". También le apuntó al Gobierno porque consideró que en el cierre de la campaña ‘hace más explícita la idea de la polarización’ con Cristina.