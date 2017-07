Fotos ESFUERZO. Leonardo Sequeira se mostró muy dolido y no aseguró su continuidad en Central Córdoba.

31/07/2017 -

Leonardo Sequeira es uno de los jugadores más queridos por la gente. Ayer, tras el descenso, dialogó con EL LIBERAL en Floresta y habló del descenso y de su futuro.

"La tristeza que tenemos es grande. Es un golpe muy duro para nosotros. Todo este grupo siente mucho esta situación. Venimos luchando hace muchísimo. Fueron tres temporadas siempre peleando para evitar el descenso. Ahora no hay mucho para decir. El dolor es grande".

A su vez, el mediapunta destacó: "La vida me regaló un momento tan lindo cuando ascendimos, y ahora me toca estar sufriendo este descenso. No sé si decir que no hicimos pie en la categoría. En este torneo hicimos una gran campaña y sacamos muchísimos puntos".

"Nos faltó saber cerrar muchos partidos. Ahora sufrimos las consecuencias. Tenemos que levantar rápido la cabeza y pensar en regresar a la categoría lo antes posible. Central es grande y se lo merece", agregó.

Luego, Sequeira le pidió disculpas a los hinchas. "A la gente le pedimos perdón por este momento. Les pedimos disculpas por no haber podido cumplir con el objetivo y mantener la categoría. El club se merece ascender lo antes posible".

Por último, habló de su futuro. "No sé si fue mi último partido con la camiseta de Central. Ahora esta semana, después de unos días de descanso, pensaré y veremos qué es lo que Dios quiere para mi futuro. Le doy gracias a la gente por el apoyo", cerró.