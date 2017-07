¿Qué es un nevo ocular?

31/07/2017 -

E l nevo también se llama a veces "peca del ojo." Se trata de un crecimiento común de color, similar a un lunar en su piel. Puede tener un nevo en la parte frontal del ojo, alrededor de los iris, o bajo la retina en la parte posterior del ojo.

El nevo debajo de la retina se llama coroidea nevus. Un nevo en el ojo es generalmente inofensivo. Sin embargo, es necesario vigilar regularmente porque, como un lunar de la piel, posiblemente podría convertirse en cáncer del ojo.

Causas de los nevos

El nevo se compone de células llamadas melanocitos. Estas son las mismas células que producen el pigmento que colorea nuestra piel, cabello y ojos. La mayoría de las veces, los melanocitos están distribuidas uniformemente a través de los tejidos del cuerpo. Sin embargo, a veces estas células pueden agruparse, formando nevos. Las personas pueden nacer con nevos. Una mancha pigmentada que se desarrolla más tarde en la vida es por lo general todavía inofensivo, pero tiene un mayor riesgo de convertirse en cáncer.

El diagnóstico

Su oftalmólogo puede encontrar un nevo durante un examen ocular de rutina para comprobar el interior del ojo. Un nevus coroideo por lo general se ve gris, pero también puede ser de color marrón, amarillo o una combinación de colores. Nevos que son de color naranja, más grueso de lo normal o se fuga de fluido se consideran sospechosos. Su oftalmólogo puede usar la tecnología de imágenes para examinar los nevos más de cerca.

La angiografía con fluoresceína

Su oftalmólogo puede tomar una imagen de los nevos, eso les ayuda a ver si hay algún cambio en su apariencia la próxima vez que lo visite. La mayoría de los nevos son inofensivos, pero algunos pueden no ser. A veces, un nevo puede verse como el melanoma (un tipo de cáncer). Su oftalmólogo puede pedirle que se haga un estudio mas complejo y el nevo se comprobará de nuevo en seis meses si ha cambiado. Si el nevo no cambia durante un año o dos, no es probable que sea un melanoma. Pero los nevos pueden cambiar a un melanoma a medida que envejece, por lo que debe hacerlo verificar por un oftalmólogo cada año durante toda la vida.

Tratamiento

En casos raros, un nevo en la pared exterior del ojo que afectan a la apariencia del ojo pueden ser eliminados con la cirugía. Su oftalmólogo no pondrá en peligro su ojo mediante la eliminación de un nevo inofensivo dentro del ojo.

Sin embargo, todos los nevos deben ser examinados regularmente por su oftalmólogo. Esta es la forma en que pueden detectar cambios que podrían marcar que un nevo se convierta en canceroso.

Cada vez que visite a su oftalmólogo, sus nevos deben ser examinado para compararlo con fotografías anteriores. Cualquier cambio en el tamaño o forma del nevo significa que necesita ser examinado más de cerca.

Nuevas fotografías se toman en pocos años o en cualquier momento para que su médico vea y controle los cambios y así evitar males mayores.