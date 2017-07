Acuerdo entre el Canalla y el Rojo por Rodríguez

Fotos FUTURO. Diego Rodríguez tendrá la chance de continuar en el arco de Rosario Central donde es titular de la mano de Montero.

31/07/2017 -

Rosario Central acordó con Independiente la compra de la mitad del pase del arquero Diego "Ruso" Rodríguez, según informó ayer el vicepresidente segundo Ricardo Carloni

"Acordamos con Independiente la compra de la mitad del pase del "Ruso" Rodríguez y solamente falta que nos envíen la documentación para firmarlo", aseguró a Télam el dirigente de la entidad de Arroyito. Rodríguez ataja en Central a préstamo desde hace seis meses y el director técnico uruguayo, Paolo Montero, había solicitado que continuara en el plantel como una de sus prioridades.

Asimismo, el arquero declaró en varias ocasiones su interés en seguir su carrera en Central, "un club donde he vivido cosas que no me pasaron en otro lado, donde la gente me trata muy bien", a la vez que presionó para proseguir en la entidad.

En tanto, los dirigentes de Central aguardan la respuesta del ex defensor de Boca, Juan Forlín, quien quedó libre de Querétaro de México, y hoy intentarán definir la compra de la mitad del pase del zaguero de Argentinos Juniors Nicolás Freire, cuya otra mitad de la ficha pertenece a la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia

En las últimas horas, la entidad de Arroyito adquirió el pase del volante de Estudiantes, Leonardo Gil, otro jugador pedido por Montero. La llegada del mediocampista se produjo, tras el acuerdo entre directivos "pincharratas" y de Olimpo de Bahía Blanca, club que tenía el restante 50 por ciento de los derechos económicos y federativos.

Así, con la compra del pase del arquero Rodríguez, Central suma la quinta adquisición, tras los arribos del defensor chileno Alfonso Parot, del volante uruguayo Santiago Romero, el delantero Fernando Zampedri y del citado Gil.