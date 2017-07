Acevedo: "La economía está arrancando a pasos"

31/07/2017 -

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, afirmó que la economía "está arrancando a pasos", pero no se ve un boom, a la vez que consideró que la ‘abrupta’ suba del dólar a $18 "no está marcando una tendencia de recuperación de tipo de cambio".

"El dólar tiene que tener una tendencia, cuando son estas subas abruptas de más del 10% en pocas semanas, parece una devaluación, no siendo una devaluación porque está atrasado", explicó Acevedo.

En ese contexto, enfatizó que "es un dólar que subió a $18, pero no está marcando una tendencia de recuperacion de tipo de cambio".

"No sirven esas subas abruptas porque la baja también lo va a ser. No está marcando una tendencia, está marcando la proximidad de elecciones y que la gente dice ya hice mucha plata con las Lebac, me retiro y voy a dólares y espero", señaló.