Piden no arrojar residuos en lugares no autorizados

31/07/2017 -

PAMPA DE LOS GUANACOS, Copo (C) La jefa comunal de Pampa de los Guanacos, Prof. Viviana Campos, pidió a los vecinos no arrojar residuos en lugares no habilitados para colaborar con la higiene y mantener limpia la ciudad.

La comuna detectó que personas desaprensivas arrojan residuos en inmediaciones del camino viejo y a la vera de las rutas y en otros lugares no autorizados, lo que genera posibles focos infecciosos.

Se informó que quienes sean descubiertos arrojando basura en la vía pública o en terrenos no habilitados específicamente para tal fin, serán multados y se dará parte a las autoridades policiales.