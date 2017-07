Se podrían profundizar las respuestas a las sanciones

31/07/2017 -

Putin advirtió que Rusia tiene un "gran espectro" de posibilidades para responder a las sanciones, pero aclaró que no le gustaría tener que recurrir a ellas. "Tenemos mucho que decir y hacer en muchos ámbitos de cooperación bilateral que perjudicaría a Estados Unidos, pero no creo que debamos hacerlo al día de hoy. No obstante, si el daño ocasionado a Rusia por los intentos de presionarla llega a ser equiparable a las consecuencias negativas por restringir nuestra cooperación, estudiaremos otras medidas", señaló.