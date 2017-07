Fotos Coki Ramírez continúa haciendo lo que más le gusta: cantar para el público

31/07/2017 -

Patricia "Coki" Ramírez nació para cantar y eso es lo que hoy hace después de su paso rutilante por Showmatch. Sus temporadas, en Carlos Paz últimamente, la fortalecen en su condición de intérprete de bolero y cuarteto, entre otros ritmos.

Y eso es lo que cantó en el cierre de la exitosa velada de los Martín Fierro Federal 2017 que se realizó en el Hotel Amerian Carlos V, de Las Termas de Río Hondo.

Alejada de los medios, y con un frustrado regreso al set del Bailando por un sueño, la cantante cordobesa sigue adelante "cantando por que eso me da vida y disfrutando de hacer lo que verdadero amo", tal como le dijo a EL LIBERAL.

Sin el ruido y la estridencia del clásico programa de Marcelo Tinelli, "Coki" demostró que hay vida después de Showmtach. "Trabajo en lo que me hace sentir bien. Estoy realizando presentaciones por todo el país y en eventos especiales. He realizado exitosos ciclos, donde he estado acompañada por Andrés (se refiere al santiagueño Andrés Acuña, músico de Vinales), una gran persona y enorme colega. ¿Proyectos? Seguir apostando a lo que amo desde niña: cantar", remarcó.

Como se recordará, en dos oportunidades, Coki Ramírez fue anunciada como la pareja de baile con la que el cordobés Fabio "la Mole" Moli regresaría a la pista del Bailando, algo que después se frustró por la vinculación del boxeador con la carrera de galgos.