Rocío Marengo se regaló un momento de relax en las piscinas termales del Hotel Amerian Carlos V de Las Termas de Río Hondo

31/07/2017 -

Tras la ceremonia de la entrega de los premios Martín Fierro Federal 2017, la actriz y modelo Rocío Marengo, quien estuvo invitada a este evento de trascendencia nacional, disfrutó de las instalaciones del Hotel Amerian Carlos V, adonde estuvo alojada.

A través de su cuenta personal de Instagram se mostró relajada y disfrutando del "Sendero de sensaciones" del hotel cinco estrellas de Las Termas, un exclusivo servicio de spa que incluye hidromasaje, baño de aguas termales, entre otros servicios.

Rocío Marengo estuvo durante mucho tiempo en el ojo de la tormenta mediática, pero desde hace un tiempo los nuevos caminos profesionales la fueron alejando de los escándalos. Actualmente brilla en la televisión chilena, adonde es muy querida y reconocida por el público.

"Estoy atravesando por un gran momento. Trabajo en Chile desde hace quince años. He viajado mucho. Me he quedado por etapas. Ahora, desde hace un año que estoy instalada allí. Mi prioridad está en trabajar allá", contó Rocío a EL LIBERAL.

Aunque se vio envuelta en situaciones mediáticas, con Amalia Granata y otras figuras de la farándula, Marengo señaló que su premisa fue siempre trabajar. En Chile se convirtió en figura por muchos trabajos, pero sobre todo por el reality "Doble tentación". Ahora se pondrá en el papel de panelista de un magazine semanal.

"Ha sido un desafío trabajar en un país que no es el mío, armarme de cero tanto en el entorno como en los contactos laborales. Fue un volver a empezar", admitió Rocío.

La semana pasada Marengo volvió a la pista de ShowMatch, pero de visita, después de haber participado en varias ocasiones, destacándose por su simpatía y su espontaneidad.