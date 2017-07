La actriz le puso el pecho a los prejuicios que genera su personaje

Fotos Julieta interpreta a Jazmín y comparte escenas con Violeta Urtizberea.

31/07/2017 -

Con motivo de agradecer las muestras de afecto de sus fans, quienes "compraron" su historia de amor con el personaje que compone Violeta Urtizberea, Julieta Nair Calvo reflexionó sobre el amor y les puso el pecho a los prejuicios de algunos seguidores. "Yo no soy gay, no soy como mi personaje... Y no me gusta cuando dicen que Las Estrellas no es una novela para que vean los niños. Que haya una historia de amor gay no tiene nada que ver con los niños. Para mí está bárbaro que los chicos, desde chiquitos, sepan que pueden elegir a quien amar. No los críen desde el miedo, críenlos desde el amor, desde la diversidad, desde el poder elegir. De todos modos, los chicos, hoy por hoy, y lo tengo muy claro porque trabajé 4 años para ellos, vienen a este mundo muchísimo más abiertos de mente que los adultos actuales. No les pasen sus miedos. Ellos son mucho más sabios", expresó Calvo, quien en la vida real está soltera y disfrutando de su gran presente profesional.