Gloria Carrá no quiere saber nada con su expareja Luciano Cáceres

31/07/2017 -

Gloria Carrá y Luciano Cáceres se divorciaron, y si bien el actor ya arregló la cuota alimenticia de Amelia, la hija que tienen en común, aún falta la división de bienes y volver (si es que quieren) a tener una relación amistosa.

Así lo contó la actriz en diálogo con Catalina Dugli, en el programa radial Agarrate Catalina. Cuando la conductora le recordó que el actor dijo que le gustaría volver a hacer teatro con ella, Carrá fue tajante: "Ah... A mí no, para nada. No, no... ni teatro ni nada que se le parezca", dijo.

"Digamos que no es una cosa amistosa", respondió Dugli. "No, no... para nada", afirmó Carrá, y reiteró que no haría teatro ni nada con él y que no hay una relación amistosa.

Cuando confirmó la separación, Carrá aseguró: "Ahora tengo más claro lo que quiero en la pareja. No quiero mentiras, no quiero que me hagan daño. Quiero que me respeten. Aprendí que cuando las cosas malas aparecen, no hay que hacerse el distraído. Yo era mucho de dejar pasar y ya no".