Julio Chávez se confesó un adicto al trabajo

31/07/2017 -

"Es un año de muchas realizaciones y también de muchos riesgos", dijo el prestigioso actor Julio Chávez sobre su exitoso presente laboral en cine, teatro y televisión, con tres proyectos que implicaron un gran esfuerzo.

"Me gusta que mi oficio me hace pensar. Me ubicó como ser humano en un lugar de mucho alivio que tiene que ver con la expresión. Es un privilegio enorme que tengo. Estoy adicto al trabajo", contó a días de estrenar "El Pampero", la película que marca su retorno a la pantalla grande luego de diez años. En la película, su personaje sabe que va a morir y decide alejarse en su velero intentando controlar cómo será el final, sin saber que toparse con una desconocida (Pilar Gamboa) que huye de un crimen que dice no haber cometido lo hará cambiar el rumbo y le dará la posibilidad de sentirse vivo nuevamente.

En el plano televisivo, medio del que declaró no ser gran consumidor, espera el estreno de "El Maestro" por la pantalla de Canal 13, durante la segunda quincena de septiembre. Mientras tanto, protagoniza junto a Adrián Suar el suceso teatral "Un rato con él", donde encarna a Gregorio, uno de los dos hermanos que se reencuentran para repartir la herencia de su padre en una comedia dramática que desata carcajadas, y también lleva a reflexionar sobre la profundidad de los vínculos y cómo la historia que creemos conocer puede ser diferente.

Consciente de la enorme fortuna que implica trabajar en lo que lo apasiona, se entrega por completo: "No solamente es un beneficio, es una obligación. A mí me gusta que el agradecimiento no sea solamente una palabra, creo en las vidas que se entregan hacia una causa", subrayó.

Y agregó: "El trabajo del actor tiene algo extraordinario que es reflexionar y experimentar algo de una manera fantasiosa. Ir ensayando sobre un asunto que nunca te tocó, ni te tocará tal vez. Yo nunca he sido un travesti alemán ni me tocará serlo, pero en Yo soy mi propia mujer viví y pude pensar y experimentar desde mi punto de vista y con mi cuerpito muchas cuestiones inéditas".

En "El Pampero" le pone el cuerpo a un hombre que sabe que va a morir. "La película me ubica en una situación que sí voy a tener que atravesar, que es el fin, eso es inevitable. Me pareció muy atractiva justamente en este punto que es la experiencia del dolor y la experiencia del límite. Los seres humanos nos sorprendemos con esta noticia cada tanto, pero no la vivimos todo el tiempo. Es parte de nuestra situación esta amnesia que nos sucede y que hace que hagamos cosas como si nos olvidásemos de que nos vamos. El personaje ha decidido alejarse, no mostrar este final ni siquiera a su hijo. Ha decidido que él va a gobernar sobre cómo va a ser su fin. La vida lo ubica finalmente en un hecho muy vital que tiene que ver con ayudar a un ser humano a hacer algo para sobrevivir. Un poco te dice que ese momento de pulsión positiva en el ser humano se puede dar en cualquier momento, aun en el último segundo de vida", adelantó.