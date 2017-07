El "Chino" Darín confesó cuál es su deseo pendiente: "Decidí que iba a tener hijos entre los 22 y los 24, y voy por los 29"

31/07/2017 -

El trabajo los hizo conocerse, pero el flechazo fue tan intenso que desde que compartieron las grabaciones en España de la película "La embajada", Ricardo "el Chino" Darín (28) y Úrsula Corberó (27) no se despegaron más. Pero, ¿cómo maneja el galán las distancia cuando debe regresar a la Argentina?

El hijo del talentoso Ricardo Darín se confesó en diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez: "Es una relación que venimos forjando alrededor de un año y medio y las distancias se hacen muy difíciles, en este momento estamos separados hace un par de semanas y nos va a tocar, en estos procesos, estas idas y vueltas y hay que ponerle el pecho a las balas", señaló. Y agregó: "Fuera de estas dificultades con las que indefectiblemente nos vamos a encontrar, es una relación que me tiene muy contento".

Luego, al ser indagado por sus ganas de convertirse en padre alguna vez, "el Chino" reveló: "Cuando tenía 14 ó 15 años, decidí que iba a tener hijos entre los 22 y los 24. Y estoy por cumplir 29, con lo cual, tengo ganas hace como 5 ó 6 años. Hasta ahora no lo logré. Tampoco sé si lo estoy intentando, pero ya he defraudado mis expectativas de cuando era joven. Así que, cuando no cumplís con viejos objetivos, podés relajarte".

Por último, consciente de que despierta suspiros en la platea femenino, Darín cerró con su característico humor: "¿Qué le diría a esas chicas? Que se busquen otro objeto de adoración porque con los tipos que hay, churrísimos -como diría mi abuela- verme a mí como un sex symbol es un despropósito".

"El Chino" está en la Argentina para filmar la película "El Ángel" de Luis Ortega, basada en la historia de Carlos Robledo Puch, quien está preso hace 45 años por el crimen de al menos 11 personas, más de una decena de robos, dos secuestros y dos violaciones.